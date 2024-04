Roddick: "L'impresa di Sinner a Miami mi ricorda quella di un grande campione"

I termini con il quali Jannik Sinner ha vinto il suo ultimo titolo a Miami ha lasciato tutti senza parole. Un dominio, quasi imbarazzante quello mostrato dall’azzurro in semifinale e finale contro Daniil Medvedev e Grigor Dimitrov.

La crescita del numero due del mondo negli ultimi mesi è stato davvero impressionante. Tre degli ultimi quattro tornei ai quali ha preso parte sono stati vinti: Australian Open, Rotterdam e appunto il torneo con sede in Florida.

Volendo comparare l’impresa di Sinner con grandi campioni del passato, Andy Roddick scomoda Rafael Nadal, che fino a pochi anni fa era il Re indiscutibile sulla terra battuta: "Sappiamo tutti che Novak Djokovic è il migliore di tutti i tempi, le cifre non mentono.

Ma la persona più dominante su qualsiasi superficie in qualsiasi momento è Rafael Nadal sulla terra battuta. Questo è indiscutibile come il discorso del GOAT, forse anche di più. Mi chiedo quindi quali siano i confronti statistici tra Jannik Sinner che vince 1 a 2 nelle semifinali di un Masters 1000 e 1 a 3 nella finale.

2010 a Monte-Carlo. Rafael Nadal ha battuto David Ferrer 6-1, 6-2 in semifinale, poi ha battuto Fernando Verdasco 6-0, 6-1 in finale. Per fare un paragone con quello che Sinner ha appena fatto a Miami, bisogna andare a vedere il meglio che Nadal ha da offrire sulla terra battuta.

È questo il senso del suo dominio”, ha spiegato l’ex tennista statunitense nell'ultimo episodio del suo podcast.

"Sinner portabandiera alle prossime Olimpiadi?"

Dato il periodo d'oro che sta vivendo l'altoatesino, in molti hanno avanzato la sua candidatura come portabandiera del gruppo azzurro alle prossime Olimpiadi di Parigi 2024.

Giovanni Malagò ha risposto così: "Sinner sta riscrivendo la storia e siamo orgogliosi del suo atteggiamento. Il mondo dello sport apprezza che ci sia una regola non scritta, secondo cui chi ha vinto un oro olimpico rappresenti il Paese. Poi non dimenticate che ci sono anche i portabandiera della cerimonia di chiusura. Non sottovalutate questo aspetto"