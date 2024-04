Jannik Sinner ha conseguito importanti risultati nello sci - vincendo anche il Trofeo Topolino come Alberto Tomba da piccolo - ma, alla fine, ha optato per il tennis. Una scelta che si è rivelata quasi profetica considerando lo status raggiunto dall'altaotesino e le incredibili imprese compiute a soli 22 anni.

Sinner è diventato il primo italiano in grado di spingersi fino alla seconda posizione del ranking mondiale e il suo obiettivo sarà sicuramente quello di superare anche Novak Djokovic - sono 1015 i punti che lo separano dal serbo - in classifica.

Per Sinner, però, non è stato facile lasciare la propria famiglia quando era solo un ragazzino per dedicarsi al tennis e trasferirsi a Bordigera per allenarsi al Piatti Tennis Center di Riccardo Piatti.

Jannik Sinner: "Ecco il motivo per cui ho scelto il tennis invece dello sci"

"Ovviamente mi mancavano i miei genitori e i miei amici.

Ho semplicemente provato ad andare avanti: da un giorno all'altro stavo cambiando la mia vita" , ha raccontato Sinner in un'intervista rilasciata a Vogue. "Vincevo molto nello sci quando ero più giovane; cosa che non accadeva nel tennis.

Poi, lentamente, ho iniziato a perdere nello sci. Fisicamente non ero pronto a gareggiare. Sono sempre stato piuttosto magro. Il tennis sembra più indulgente. Il motivo per cui ho scelto il tennis è che si possono commettere errori.

Puoi perdere molti punti ma vincere la partita. Nello sci, invece, non puoi vincere se commetti un errore grave" . Sinner ha preso un'altra complicata decisione nel momento in cui ha posto fine alla collaborazione sportiva con Piatti e rivoluzionato il suo team. "Volevo gettarmi nel fuoco e provare un metodo diverso" .