Jannik Sinner portabandiera alle Olimpiadi di Parigi? Ecco il pensiero di Malagò

A poco meno di 4 mesi dall'inizio delle Olimpiadi di Parigi 2024, si è aperto il dibattito su chi dovrà essere il portabandiera dell'Italia nella cerimonia di apertura dei giochi. Come in ogni edizione, le idee e i pareri sono tanti sulla persona che merita più di altri di avere questo privilegio.

Considerati i risultati e i traguardi raggiunti nell'ultimo anno, Jannik Sinner si è aggiunto all'elenco dei papabili nomi e sono già diversi gli appassionati a spingere sul dare l'opportunità al tennista 22enne, attuale numero 2 del mondo nella classifica Atp.

Le parole di Giovanni Malagò

"Sinner sta riscrivendo la storia e siamo orgogliosi del suo atteggiamento" sono le parole rilasciate dal presidente del CONI Giovanni Malagò, che ha aperto alla possibilità di vedere il giocatore azzurro portabandiera alla manifestazione ma allo stesso tempo avvertito: "Il mondo dello sport apprezza che ci sia una regola non scritta, secondo cui chi ha vinto un oro olimpico rappresenti il Paese.

Poi non dimenticate che ci sono anche i portabandiera della cerimonia di chiusura. Non sottovalutate questo aspetto" ha affermato in un'intervista all'Ansa. "Da subito il CONI, ma in generale tutto l'ambiente sportivo, è felice nel leggere e sentire questa sua voglia di fare bene a Parigi.

C'è un elemento che fa capire la sua intelligenza, perché anche il torneo più prestigioso (che sono i quattro Slam) c'è tutti gli anni, mentre i giochi arrivano una volta ogni 4 anni, quindi devi essere in forma in quel determinato momento" ha aggiunto in merito.

Inoltre, Malagò ha esaltato tutta la spedizione azzurra: "È impressionante quello che sta succedendo, mai abbiamo avuto così tante frecce al nostro arco. A 4 mesi da Parigi possiamo fare meglio di Tokyo se rispettiamo le proiezioni delle medaglie.

Siamo l'unico Paese al mondo presente ovunque, in 371 discipline diverse. Non puoi essere primo in tutte, ma se trovi la contingenza, l'atleta o altro allora sei competitivo".