Che cifre per Sinner: Jannik è il terzo del 21 Secolo a superare i 20 milioni

Sono ormai diversi mesi che Jannik Sinner è sulla cresta dell'onda non solo del tennis italiano ma di tutto il panorama internazionale. L'azzurro sta ripetendo imprese di altri grandi sportivi italiani trainando questo sport nel nostro paese, un po' come capitato in passato a leggende come Valentino Rossi o Alberto Tomba.

Solo nel 2024 Jannik ha ottenuto grandissime vittorie, vincendo ben tre dei quattro tornei disputati e cadendo solo in semifinale contro Carlos Alcaraz in quel di Indian Wells. Numeri importanti che hanno permesso a Jannik di raggiungere la seconda posizione nel ranking mondiale, oltre a dominare l'Atp Race.

Sinner ha incassato ben quattro milioni di dollari in Prize Money, ottenuti grazie alle vittorie agli Australian Open, a Rotterdam e al Masters 1000 di Miami. Con questi successi inoltre Jannik ha conquistato un altro curioso record che riguarda l'aspetto economico.

Sinner, dopo Carlos Alcaraz e Iga Swiatek, è il terzo tennista nato nel 21 Secolo a raggiungere almeno quota 20 milioni di dollari in montepremi con Carlos Alcaraz che domina questa classifica con 29 milioni di dollari, di poco davanti a Iga a quota.

Sinner insegue ma è sempre più vicino in questa classifica e al momento ha raggiunto ben 21.021.773 dollari, numeri importanti con gli Australian Open che gli hanno fruttato 2 milioni di dollari, Miami gli ha fruttato 1.100 Mila dollari e infine Rotterdam gli ha fruttato 400 Mila dollari.

Bene anche la semifinale ad Indian Wells che gli ha garantito invece 325 Mila dollari. Insomma pioggia di milioni per Sinner che non ha alcuna intenzione di fermarsi e mette nel mirino altri record. Ora per lui è tempo di pensare ai tornei sulla terra battuta, a partire dal torneo in programma lunedì, ovvero il Masters 1000 di Montecarlo dove Jannik difende la semifinale dello scorso anno e vuole provare a mettere nel mirino il primo posto nel ranking.