L'ex coach delle sorelle Williams esalta Sinner: "Il cielo è il limite per Jannik"

Jannik Sinner sta stupendo tutti. I suoi ultimi risultati sono semplicemente sensazionali. Tre degli ultimi quattro eventi ai quali ha preso parte, li ha vinti: Australian Open, Rotterdam e Miami. Senza dimenticare Indian Wells, dove solo un grande Carlos Alcaraz, poi vincitore del torneo, gli hanno negato il titolo.

Ormai qualsiasi addetto ai lavori si è accorto di lui e della sua grande crescita. Diventato numero due ufficialmente dopo la vittoria in Florida l’azzurro si candida come il principale antagonista di Novak Djokovic per lo scettro di numero uno al mondo nei prossimi mesi.

“Il cielo è il limite per quest'uomo e visto che ha sciato sulle montagne più alte d'Italia, conosce già quell'aria rara", ha scritto Rick Macci su X. L’ex allenatore delle sorelle Williams è uno degli estimatori più grandi del tennista italiano, come è possibile vedere sul suo profilo.

Sinner sarà l'uomo da battere anche sulla terra battuta

“Il nuovo numero due del mondo sarà l’uomo da battere anche sul rosso, nonostante la superficie renda meno efficace il servizio e lo costringa a lavorare di più i colpi a rimbalzo", ha scritto Paolo Bertolucci sulle pagine de La Gazzetta dello Sport.

L’ex campione è convinto che Jannik non soffrirà dell’immente cambio di superficie: “Questo Jannik è un giocatore completamente diverso rispetto ad allora, un campione che ha costruito la propria evoluzione verso un modello tecnico pressoché perfetto.

Con questa condizione psicofisica, con la velocità che riesce a sprigionare sulla palla, con la debordante personalità e sicurezza che mette in campo, in grado di annichilire ogni avversario ancor prima che si giochi il punto iniziale.