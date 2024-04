Jannik Sinner fa già la storia a 22 anni: è il primo italiano per prize money

Jannik Sinner è ormai una realtà consolidata del tennis mondiale. Ieri l’azzurro ha confermato il favore dei pronostici battendo in finale a Miami Grigor Dimitrov e portando a casa il suo secondo titolo di categoria Masters 1000.

La stagione fin qui dell’altoatesino è assolutamente sensazionale. Su 4 tornei ai quali ha preso parte ben 3 sono stati vinti, l’Australian Open, Rotterdam e appunto l’evento con sede in Florida. Un momento, quello che sta vivendo Jannik, che parte da ben più lontano, quando lo scorso agosto vinse a Toronto.

Da lì iniziò la sua cavalcata che lo ha portato fino a ieri a raggiungere la seconda posizione del ranking mondiale. Un momento storico per il tennis italiano, che mai aveva raggiunto vette così alte.

Grazie al successo ottenuto ieri a Miami, l’azzurro ha raggiunto un altro importante traguardo personale, ovvero sfondare il muro dei 20 milioni di euro guadagnati in carriera. Precisamente 21,021,773. La vittoria del suo secondo 1000 gli è valso il ragguardevole bottino di 1.015.458 euro, che è andato ad aggiungersi al tesoretto già guadagnato in carriera.

Sinner diventa così il primo italiano dell’era Open per guadagni di soli montepremi. Alle sue spalle troviamo Fabio Fognini (18,185,997), il cui successo più importante è stato a Monte-Carlo nel 2019.

A 11,588,215 fermo invece Matteo Berrettini.

Le parole di Sinner dopo la vittoria a Miami

"Sicuramente significa molto per me. Anche se è più importante pensare alle grandi prestazioni in semifinale e finale.

Essere il numero 2 è una sensazione fantastica. Non avrei mai pensato di arrivare a questo punto. Vengo da una famiglia molto normale. Mio padre sta ancora lavorando, come anche mia madre. Per me lo sport è una cosa e la vita è un'altra.

Sono molto felice di essere in questa posizione. Mi sto semplicemente godendo ogni momento", ha spiegato in conferenza stampa.