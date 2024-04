Binaghi su Jannik Sinner: "È il mattatore del nostro tennis e un ragazzo d'oro"

Una settimana perfetta per il tennis italiano. Jannik Sinner ha vinto il Miami Open, Luca Nardi ha trionfato al Challenger di Napoli e diversi atleti azzurri hanno migliorato il proprio ranking, raggiungendo il Best Ranking (vedi Nardi stesso o esempi come Arnaldi o Gigante) e migliorando la propria classifica, Berrettini e Fognini stesso sono riusciti a raggiungere questi risultati.

Insomma grandi cose per Jannik Sinner e per tutto il tennis italiano, un movimento sempre più in crescita. L'atleta altoatesino sta trainando tanti giovani e queste non possono che essere grandi notizie per il nostro sport.

Il presidente della FITP (Federazione Italiana Tennis e Padel) Angelo Binaghi ha rilasciato interessanti dichiarazioni ai microfoni di Supertennis: "Jannik Sinner è il mattatore del nostro tennis, sta battendo tutti i record e non avevamo mai pensato che tutto ciò potesse accadere.

E con una fretta che nessuno poteva mai immaginare". Binaghi ha parlato della svolta di Sinner nel torneo, apparso in difficoltà all'inizio: "Si è avuta ai Quarti di finale contro Machac, ha alzato il suo livello e da quel momento non si è guardato più indietro".

Poi ancora parole al miele per il numero uno italiano: "E' un ragazzo straordinario con un'educazione e dei valori eccezionali, che ha costruito uno staff di livello assoluto". Quest'anno sarà molto caldo per Sinner e Binaghi concorda che ovviamente dovrà fare una giusta programmazione saltando anche qualche impegno.

Le polemiche per la Davis dello scorso anno sono dimenticate ed anzi Jannik dovrà scegliere d'ora in poi le sue priorità, con un anno tra Slam, Olimpiadi e probabilmente Finals Atp e Finali di Coppa Davis. Si preannuncia un 2024 ricco di soddisfazioni e siamo solo all'inizio con Sinner che conserva il proprio record di 22 vittorie e 1 sconfitta.

Ora qualche giorno di riposo e poi testa alla stagione su terra battuta, occhio ai prossimi impegni a partire dall'esordio su terra battuta in programma nel Masters 1000 di Montecarlo, torneo che avrà inizio lunedì prossimo. E Sinner lo farà da numero 2.