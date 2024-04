Darren Cahill: "Impossibile fare un paragone con Jannik Sinner, nemmeno Djokovic"

Ormai i complimenti potrebbero sembrare ripetitivi. Darren Cahill si è presentato in conferenza stampa a Miami per commentare il terzo titolo conquistato in questa stagione da Jannik Sinner, che continua a stupire tutti e non accenna a volersi fermare.

Il coach australiano, oltre a elogiare l'etica del lavoro e la sua grande mentalità, ha espresso una considerazione interessante: "Credo sia impossibile paragonarlo a giocatori del passato, nemmeno a Djokovic che peraltro è ancora in attività.

Non credo rivedremo mai un dominio come quello di Novak, Federer e Nadal; quello che hanno fatto loro tre è impressionante, hanno spostato il limite e portato questo sport a un livello più alto di professionalità.

Quello che fanno i giocatori di oggi è una diretta conseguenza di quello che hanno seminato loro tre. Dalla cura dei dettagli, l’attenzione nella ricerca dei team, la cura della parte mentale, della parte atletica… tutto fatto con una attenzione maniacale, nei minimi dettagli.

La nuova generazione sta facendo bene ma trovo ingiusto confrontare Jannik o Alcaraz o Rune con la vecchia generazione. Hanno bisogno di tempo e, anche se il livello è alto, devono vincere ancora moltissimo per poter meritare un tale paragone" è il parere rilasciato dal tecnico di Adelaide, nelle parole riportate da SuperTennis.

Piovono elogi verso Sinner

"Jannik è un bravo ragazzo ed è un piacere lavorare con lui. In questo momento sta giocando con grande sicurezza, il livello espresso in questi giorni è stato fantastico ma io sono certo che possa fare ancor meglio.

La sua evoluzione è ancora in corso, con il tempo diventerà ancora più forte, più veloce, più saggio e furbo. Migliorerà ancora, ne sono certo, ma godiamoci il momento, sta giocando a un livello stellare e sta meritando tutto quello che gli sta accadendo" ha rimarcato Cahill parlando del suo atleta.

Poi ha anche aggiunto: "Sa bene di essere un privilegiato. Fa uno sport che ama e lo fa ad altissimo livello, apprezza ogni aspetto della vita. La cosa che apprezzo moltissimo di lui è che tiene saldamente i piedi per terra, sa che questo è solo uno sport.

È anche un normalissimo ragazzo di 22 anni che ama la sua vita. Ci sono molte cose belle in lui, e molte altrettanto belle in Carlos. Per certi versi sono simili e per questo motivo il tennis adesso è in ottime mani".