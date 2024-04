Jannik Sinner guarda già oltre Miami: "Roma e Roland Garros gli obiettivi principali"

Godersi il momento e le vittorie, poi tornare subito al lavoro per preparare i prossimi impegni. Jannik Sinner non vuole minimamente sedersi sugli allori e vuole sempre alzare l'asticella delle sue ambizioni. Un aspetto che ha confermato indirettamente nella conferenza stampa dopo il trionfo di Miami, in cui ha sottolineato come sia pronto a proiettarsi sui tornei sulla terra rossa: "Questo è quello che sento: sono migliorato molto.

Dopo l'Australia, mi vivo questi momenti per tre o quattro giorni, poi torno al lavoro. È stato lo stesso a Rotterdam e lo sarà anche qui, perché non hai tempo per divertirti. Io sono così, perché magari ci sono giocatori che si divertono un po' più a lungo.

Io so che non ho molto tempo per prepararmi per Monaco, il prossimo obiettivo. Devo cercare di prendere subito confidenza con la terra" ha avvertito. Sulla presenza dei genitori nei tornei: "Continueranno a fare la loro vita, e io farò la mia vita (sorridendo).

Mio ​​padre era venuto a Indian Wells. Ci sono tre-quattro tornei a cui potrebbero arrivare. Monaco, Roma, Vienna e poi le Finals a Torino se le gioco. Non viaggeranno molto, almeno fino ad ora. Li conosco, ci sono la nonna e il nonno che ormai hanno una certa età ai quali vogliono stare vicini.

Abbiamo la famiglia in quella casa. Personalmente mi manca un po' il tempo con i miei genitori, perché ho lasciato casa quando avevo 13-14 anni. Quindi non ho avuto molto tempo con loro. Spero di riuscire a rimediare in futuro, ma se loro sono felici lo sono anch'io".

I prossimi obiettivi di Sinner

"Come dicevo, non ho molto tempo per adattarmi alla terra perché a Monte-Carlo immagino che inizieremo ad allenarci giovedì per la prima volta. Nemmeno una settimana dunque per abituarsi.

Di solito a Monaco ci sono sempre dei risultati strani, quindi vediamo cosa accadrà quest'anno. Sicuramente l'obiettivo principale è il Roland Garros. Poi c'è Roma che per me soprattutto è un torneo davvero davvero importante.

Giocare con il pubblico di casa è sempre fantastico. Questo è tutto, sono molto rilassato. Ho la sensazione di aver imparato molte cose dall'anno scorso e so cosa posso fare meglio. Fisicamente sono in una forma diversa rispetto al 2023 e la terra è molto fisica. Vedremo come va" ha concluso Sinner parlando delle future manifestazioni a cui parteciperà.