Jannik Sinner entra nel gruppo dei 42 giocatori arrivati tra i primi 2 del mondo

I dati di Jannik Sinner sono impressionanti. I numeri sono quelli da assoluto top player. Nuovo numero 2 del mondo. 25 vittorie nelle ultime 26 partite giocate, una sola sconfitta quest'anno in semifinale a Indian Wells contro Carlos Alcaraz e 3 tornei vinti nel 2024.

Uno di questi per di più è anche un torneo del Grande Slam come l'Australian Open. E l'ultimo successo è arrivato nel prestigioso Atp Masters 1000 di Miami. Ma c'è anche un altro dato che merita di essere preso in considerazione.

Se sono stati complessivamente 28 i giocatori nella storia del tennis in grado di arrivare al numero 1 del mondo da quando il computer stila le classifiche nel 1973, sono invece 42 con Jannik Sinner i giocatori che sono entrati per almeno una volta nelle prime due posizioni della classifica mondiale.

Il giocatore altoatesino che domenica ha vinto il suo tredicesimo titolo in carriera entra in un club di assoluto prestigio.

Jannik Sinner primo italiano ad essere numero 2 del mondo

Jannik Sinner è il primo giocatore italiano a raggiungere la seconda posizione nella classifica mondiale.

Il campione di Miami ha scavalcato Carlos Alcaraz in classifica ed è il primo giocatore nell'era delle classifiche stilate dal computer ovvero dall'agosto 1973 a centrare questa posizione. Se sono stati 28 i giocatori che nella storia del tennis sono stati capaci di arrivare alla prima posizione mondiale (in ordine di settimane di permanenza al numero 1, Djokovic, Federer, Sampras, Lendl, Connors, Nadal, McEnroe, Borg, Agassi, Hewitt, Edberg, Courier, Kuerten, Murray, Nastase, Alcaraz, Wilander, Daniil Medvedev, Roddick, Becker, Safin, Newcombe, Ferrero, Muster, Rios, Kafelnikov, Moya e Rafter) sono 14 i giocatori che come ranking massimo nella loro carriera hanno avuto il numero 2.

Per alcuni, come ad esempio per Sinner non è un dato definitivo perchè la carriera è ben lungi dall'essere terminata. Jannik Sinner entra in questo club d'elite di giocatori che sono arrivati al massimo alla seconda posizione mondiale che comprende, come illustra Luca Marianantoni su Supertennis, Manolo Orantes, Ken Rosewall, Guillermo Vilas, Arthur Ashe, Michael Stich, Goran Ivanisevic, Michael Chang, Petr Korda, Alex Corretja, Tommy Haas, Magnus Norman, Alexander Zverev e Casper Ruud.

Ovviamente in questi due ultimi casi come per Sinner la carriera è ancora in corso e quindi il dato non è definitivo.