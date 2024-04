Jannik Sinner e il numero 2 del mondo: "Mentirei se vi dicessi che me lo aspettavo"

Un sorriso raggiante unito alla soddisfazione di aver raggiunto un altro traguardo importante della sua giovane carriera. Jannik Sinner si è presentato in conferenza stampa dopo il trionfo al Miami Open e ha commentato la vittoria ottenuta in finale contro Grigor Dimitrov, che gli è valsa il numero 2 del mondo.

Su questo aspetto, su cui i giornalisti si sono naturalmente soffermati, l'altoatesino ha confessato: "Sicuramente significa molto per me. Anche se è più importante pensare alle grandi prestazioni in semifinale e finale.

Essere il numero 2 è una sensazione fantastica. Non avrei mai pensato di arrivare a questo punto. Vengo da una famiglia molto normale. Mio padre sta ancora lavorando, come anche mia madre. Per me lo sport è una cosa e la vita è un'altra.

Sono molto felice di essere in questa posizione. Mi sto semplicemente godendo ogni momento. Sono giorni speciali per vincere un torneo". L'italiano ha poi parlato della capacità di saper gestire questo tipo di situazioni, che aggiungono naturalmente ulteriore pressione: "Magari in futuro le gestirò ancora meglio, non lo so.

Ma la mia personalità oggi cerca davvero di mantenere la calma. D'altro canto non devi mai sederti, devi attaccare. Se perdo la partita attaccando e cercando di vincerla, per me è meglio che stare indietro e vedere cosa potrebbe accadere.

Devo rimanere concentrato mentalmente in ogni situazione. In campo possono succedere tante cose".

Un obiettivo non prefissato a inizio stagione

L'incredibile risultato del numero 2, mai riuscito ad altri giocatori italiani nella storia del tennis, non era fra gli obiettivi prefissati così in fretta dal 22enne di San Candido e dal suo staff: "Non me lo aspettavo di sicuro, mentirei se vi dicessi il contrario.

Mi sentivo pronto a fare bene quest’anno, perché ho avuto un'ottima offseason e un gran finale di stagione l’anno scorso. Battere Novak due volte per me è stato importante. Ci sono state settimane in cui ero davvero costante (citando Pechino, Vienna, le Finals di Torino e la Coppa Davis).

Per quanto mi riguarda mi sentivo pronto per ottenere grandi risultati" ha dichiarato. Poi ha aggiunto: "A ogni torneo a cui partecipavo sentivo di avere una buona soluzione per giocare bene. Adoro poi giocare sui campi in cemento, il che mi dà questa sicurezza in più".