Jannik Sinner sulle orme di Roger Federer a inizio stagione: il curioso dato

Gli aggettivi per questo ragazzo sono forse terminati, ma la carriera e i suoi successi sono appena cominciati. Jannik Sinner è semplicemente inarrestabile in questo inizio di 2024. L'altoatesino ha saputo imporsi al Miami Open e conquistare così il terzo trofeo dell'anno, già da incorniciare con soli tre mesi trascorsi.

Pur non esprimendo il suo miglior tennis fino ai quarti, l'azzurro ha dimostrato i progressi e le qualità da campione ora indiscutibili: è salito di livello nel momento più importante, Dalla semifinale con Daniil Medvedev, ed è stato praticamente impossibile opporsi alla sua forza.

Il talentuoso 22enne ha lasciato infatti tre game al russo e poi soltanto quattro in finale a Grigor Dimitrov, fino a quel momento ottimo sotto ogni punto di vista. Insomma, il tennis italiano può continuare a godersi il giocatore nato a San Candido, che si è portato al numero 2 del mondo grazie al successo nel Master 1000 in Florida.

La statistica che accomuna Sinner e Federer

L'atleta allenato da Simone Vagnozzi e Darren Cahill sta seguendo le orme di Roger Federer in questo 2024. C'è un dato a, in un certo senso, confermarlo: l'azzurro è il primo tennista a vincere gli Australian Open e il Miami Open in un anno solare dai tempi del campione svizzero, che ci riuscì in quella magica stagione del 2017.

1 - Jannik Sinner is the first player to claim the men’s singles titles at the Australian Open and Miami Open in a calendar year since Roger Federer (2017). Standard. #MiamiOpen | @MiamiOpen @atptour pic.twitter.com/hOcQ5pFjxn — OptaAce (@OptaAce) March 31, 2024

L'altoatesino, inoltre, si è unito a un ristretto club di giocatori capaci di aggiudicarsi lo Slam di Melbourne e un titolo fra Indian Wells e Miami (dato riferito al solo 21esimo secolo).

Oltre al già citato Federer, ci sono Andre Agassi, Novak Djokovic e Rafael Nadal.