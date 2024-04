Race to Turin - Sinner domina la classifica, Dimitrov in grande crescita

Jannik Sinner ha disputato finora un 2024 straordinario. 22 vittorie su 23 match e ben tre tornei vinti, un 500, un Masters 1000 e un torneo del Grande Slam. Nessuno si aspettava una crescita del genere ma Jannik è diventato l'uomo da battere e continua a crescere, macina vittorie e al Miami Open ha letteralmente disintegrato prima Daniil Medvedev in semifinale e poi un ottimo Grigor Dimitrov in finale.

Un torneo iniziato con qualche affanno, vedi le difficoltà contro Griekspoor e poi una crescita continua fino al dominio finale. Sinner è ora, grazie a questo successo, il nuovo numero due al mondo ma la realtà dei fatti ci dice che Jannik è il numero uno in questo momento, migliore di qualsiasi altro atleta.

E d'altronde il dodicesimo posto nella Race dell'attuale numero uno al mondo Novak Djokovic è un segnale chiaro di come stia cambiando il tennis degli ultimi anni. Dopo anni di rumors la NextGen ha finalmente chiuso il discorso ed entrata a pieno titolo per sostituire i Big Three.

Grazie alla vittoria di Miami Sinner ha 1350 punti di vantaggio su Medvedev e diciamocelo chiaramente la Race per Torino è quasi una formalità e lui sarà tra i protagonisti dei migliori 8 a Torino. Ma guardiamo un po' anche il resto della classifica.

Alexander Zverev ha scavalcato Carlos Alcaraz in classifica ed è ora al terzo posto mentre irrompe assolutamente Grigor Dimitrov che guadagna 7 posizioni ed è ora numero 6 della classifica Race. Poi piccoli passaggi dietro ma nessuno movimento di rilievo se non per Nicolas Jarry che guadagna ben 16 posizioni ed entra in Top 25.

Bene anche Maroszan al 28 posto che guadagna 31 posizioni. Quattro italiani in Top 50, perdono posizioni Darderi e Cobolli mentre sale Luca Nardi che entra tra i migliori grazie al successo di Napoli. Insomma una settimana fantastica per i nostri colori che avranno praticamente sicuramente Jannik Sinner in quel di Torino.