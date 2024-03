Atp Miami - Jannik Sinner è ingiocabile: secondo Masters 1000 in bacheca, Dimitrov ko

La terza finale è quella giusta. Dopo le sconfitte nel 2021 e 2023, Jannik Sinner si porta a casa il trofeo del Miami Open. L'altoatesino regola in una finale tutt'altro che semplice Grigor Dimitrov, mostrando ancora una volta una solidità di gioco disarmante che non dà ai suoi avversari possibilità di contrastarlo.

L'italiano fa suo la sfida in poco più di un'ora col punteggio di 6-3, 6-1: grazie a questa splendida vittoria, ottiene il secondo Master 1000 della carriera dopo il Canada Open nello scorso anno e scavalca Carlos Alcaraz al numero 2 del ranking mondiale Atp.

Solo applausi per il bulgaro, che colleziona così un altro risultato di cui andare fiero (avrebbe meritato qualcosa in più per quanto ha mostrato a livello di gioco in queste due settimane). I due partono forte e concentrati, consapevoli dell'alta posta in palio.

Servono un paio di scambi per comprendere come sia una partita di alto livello e molto bella. Il talentuoso 22enne deve fronteggiare una palla break nel quarto game ma, complice poi due errori di dritto dell'avversario, mantiene il servizio.

I primi punti in risposta per il nativo di San Candido arrivano solo nel quinto gioco, ma sono determinanti: Grigor, per la prima volta sotto pressione dall'inizio del match, commette doppio fallo (0-30) e deve subire il passante vincente di dritto del rivale nell'unica opportunità concessa.

Jannik conserva poi il break con grande sicurezza, piazzando anche due ace (4-2). L'altoatesino non soffre praticamente in battuta e sul 5-3 trova lo spunto per chiudere subito la pratica: al secondo set point, con il bulgaro al servizio, lo sorprende con un passante di rovescio meraviglioso, prendendosi tutti gli applausi dell'Hard Rock Stadium (6-3).

Nel secondo parziale non accenna a diminuire l'intensità dei due giocatori in campo. Nonostante una buona solidità nei colpi e pochi errori gratuiti nel complesso, il 32enne di Haskovo deve fare i conti con un Sinner incontenibile e quasi ingiocabile.

Sul 2-1 l'azzurro non molla in un game in cui è sotto 40-15, recupera e conquista il break sul bulgaro. Un vantaggio importantissimo che sa, senza particolari problemi, difendere subito dopo tenendo la battuta a 30 (4-1).

Dimitrov non reagisce e non crolla psicologicamente solo nel finale: nuovo break per l'azzurro e, nel turno di servizio successivo, 'facile' chiusura sul 6-1.