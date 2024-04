Sabatini: "Jannik Sinner non è inferiore ad Alcaraz. Il carattere è la sua forza"

I successi e gli incredibili risultati conseguiti negli ultimi mesi non hanno affatto cambiato Jannik Sinner. L'altoatesino ha mostrato proprio in questa fase della sua carriera di possedere la personalità dei più forti.

Dopo aver vinto l'Australian Open, per esempio, il 22enne di San Candido è tornato subito al lavoro per preparare il torneo di Rotterdam e farsi trovare pronto sia fisicamente che mentalmente. È proprio questa parte del suo carattere che l'ex tennista Gabriela Sabatini apprezza tanto di Sinner.

Gabriela Sabatini: "Sinner non è inferiore ad Alcaraz. Il carattere è la sua forza"

Sabatini ha concesso una interessante intervista a La Gazzetta dello Sport; intervista in cui ha parlato proprio di Sinner e del suo fantastico exploit .

"Sinner non l'ho conosciuto ancora di persona, ma mi piace tanto sentirlo parlare. Sembra così maturo, educato, con i piedi per terra. Ha vinto e sta vincendo tantissimo ed è rimasto semplice. Questo è importante per un campione.

Nel tennis non si può mai sapere se il talento poi si trasformerà in una carriera di successo, ma il carattere di Jannik è stato sicuramente la sua forza" , ha spiegato Sabatini. Si è circondato delle persone giuste e tutto quello su cui ha lavorato sta venendo a galla con i risultati" .

Sulla rivalità tra Sinner e Alcaraz, l'ex numero tre del mondo ha infine spiegato: "È chiaro che Carlos è fenomenale. Non direi che è il più forte in assoluto, ma è tra i più forti.

Non penso che Sinner sia di livello inferiore. Penso abbia sofferto un po' la pressione di essere diventato numero uno al mondo così presto" .