Jannik Sinner numero due al mondo: nessuno come lui nella storia del tennis italiano

Tredicesimo titolo in carriera, secondo Masters 1000 aggiunto in bacheca e nuovo incredibile record siglato: Jannik Sinner si è ripreso tutto con gli interesse a Miami. Dopo aver perso la semifinale a Indian Wells contro Carlos Alcaraz, l'altoatesino ha fatto parlare ancora il campo e al Miami Open ottenuto l'ennesimo grande successo superando nell'ultimo atto dell'evento americano Grigor Dimitrov.

Un successo che gli permetterà di effettuare un importante sorpasso ai danni di Alcaraz in classifica e diventare il nuovo numero due del ranking ATP. Mai nessun italiano - contando anche l'Era pre-Open - era mai riuscito a spingersi così in alto e toccare tali vette.

Jannik Sinner è il nuovo numero 2 del mondo: nessuno come lui nella storia del tennis italiano

Un traguardo unico che conferma l'ascesa di un campione disposto a gettare sempre il cuore oltre l'ostacolo per scrivere la sua storia personale e quella del suo Paese.

Il tennis italiano potrà quindi godersi questo nuovo e fantastico capitolo di un racconto che non era mai andato così oltre. Sinner ha ormai raggiunto lo status da grande campione e potrà sicuramente ambire a imprese ancora più straordinarie.

I prossimi obiettivo potrebbero essere proprio quelli di attaccare la prima posizione occupata attualmente da Novak Djokovic e imporsi come l'azzurro più vincente di sempre a livello Slam superando Nicola Pietrangeli.Sinner ha conquistato il primo Major in carriera agli Australian Open lo scorso 28 gennaio completando la rimonta in finale ai danni di Daniil Medvedev.

Pietrangeli, da parte sua, ne ha collezionati due di fila al Roland Garros nel 1959 e nel 1960. Oltre a Sinner e Pietrangeli, solo Adriano Panatta - che ha trionfato a Parigi nel 1976 - fa parte di questo ristretto club di giocatori italiani.