Volandri analizza le chiavi tattiche della finale tra Jannik Sinner e Grigor Dimitrov

Volandri ha infine dedicato un pensiero alle rinascita tennistica di Dimitrov. " Nell’ultimo anno ha dimostrato di essere ancora un giocatore di primissimo livello. Da quando è riuscito a far quadrare il lato tecnico, che ha sempre avuto, con quello fisico e mentale è diventato un giocatore di livello assoluto. Questa settimana mi ha impressionato" .

Dimitrov tenterà di variare moltissimo il ritmo, utilizzerà traiettorie con spin, traiettorie con lo slice e cercherà appena possibile di andare a rete. Jannik dovrà tenerlo lontano e non lasciargli l’iniziativa" , ha detto Volandri sulla finale tra Sinner e Dimitrov.

Filippo Volandri , in un'intervista rilasciata a SuperTennis , ha analizzato il percorso che ha portato Jannik Sinner a raggiungere la terza finale al Masters 1000 di Miami. L'altoatesino non ha brillato nelle prime sfide, ma ha comunque trovato il modo di conseguire il risultato e andare avanti auto-conferendosi la possibilità di migliorare partita dopo partita.

"Nel corso della prima settimana Jannik non aveva il livello di energie ideale e, soprattutto con Griekspoor, ha avuto grandi difficoltà. Ma oggi Jannik è un campione assoluto e questo gli consente di portare a casa le partite anche quando non è al 100% " .

