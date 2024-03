Bertolucci su Jannik Sinner: "Non sarà semplice disinnescare i colpi di Dimitrov"

Jannik Sinner sfiderà tra pochissimo il talento bulgaro Grigor Dimitrov nella finale del Miami Open, secondo Masters 1000 in poche settimane in quello che viene contrassegnato come il Sunshine Double (tornei di Indian Wells e Miami).

Dopo la semifinale ad Indian Wells Jannik non vuole fermarsi e punta a vincere per la prima volta in carriera il Miami Open, torneo che gli garantirebbe il sorpasso in classifica a Carlos Alcaraz e la possibilità di diventare numero due delle classifiche mondiali.

L'ex tennista e ora opinionista Paolo Bertolucci ha analizzato ai microfoni della Gazzetta dello Sport questa sfida, un incontro che vede una sfida generazionale e un intreccio di stili che porta a pensare ad un incontro spettacolare.

Ovviamente da valutare le condizioni di Dimitrov, 32enne reduce da due battaglie consecutive contro Alcaraz e Zverev, soprattutto con quest'ultima che lo ha segnato particolarmente. I precedenti vedono Jannik avanti 2 a 1 anche se i due non si sfidano da tempo, proprio dal torneo di Miami dello scorso anno.

Bertolucci ha spiegato: "Grigor sta giocando un tennis meraviglioso, può crrsare fastidio sia dal fondo che andando in avanti. Da una parte assistiamo al ritmo infernale di Sinner, una costante aggressione da fondo campo mentre dall'altra il talento di Dimitrov, la sua capacità di giocare ogni palla diversa dall'altra e con variazioni di diversa lettura per l'avversario".

Parlando dei precedenti Bertolucci chiarisce: "A Miami 2023 Sinner domino' sulla diagonale di rovescio mentre in Cina fu molto più equilibrata. Entrambi sono convinti che assisteremo ad una grande finale, senza dubbio è una sfida piuttosto affascinante".

D'altronde Dimitrov può garantire un'impressionante varietà di soluzioni e starà a Sinner cercare di disinnescare la ragnatela". Bertolucci inoltre sottolinea il faticoso torneo giocato dal tennista bulgaro e alla lunga gli 11 anni di differenza tra i due potrebbero davvero pesare.