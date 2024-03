Jannik Sinner a quota 40 successi nei Masters 1000: l'azzurro punta Alcaraz

Stasera Jannik Sinner sfiderà Grigor Dimitrov nell’atto conclusivo del Masters 1000 di Miami. Un torneo che ha regalato grande spettacolo e anche tante sorprese. Una su tutte l’uscita di Carlos Alcaraz, che visto il periodo di forma sembrava destinato ad un altro successo.

Sulla sua strada però si è trovato il tennista bulgaro, che sfoderando una prestazione straordinaria lo ha estromesso dal secondo evento del Sunshine Double. L’azzurro invece, così come le ultime stagioni, è approdato in finale, dove spera di sollevare per la prima volta in carriera il prestigioso trofeo americano.

La vittoria perentoria contro Daniil Medvedev non può di certo dirsi una sorpresa, considerati i precedenti e la crescita esponenziale dell’altoatesino, ma i termini con il quale ha raggiunto il risultato impressiona tutti.

Un successo netto, schiacciante, contro il numero quattro del mondo, che racconta la forza attuale di Jannik, che ora può scavalcare anche Alcaraz in classifica.

Grazie alla vittoria di venerdì Sinner è diventato solo il secondo giocatore nato in questo secolo a ottenere 40 vittorie in un ATP Masters 1000 su cemento, insieme a Carlos Alcaraz (43).

Una superficie, quella sul duro, dove il tennista di San Candido ha già goduto di grandi soddisfazioni. Oltre alle tre finali a Miami, l’azzurro ha alzato lo scorso agosto il trofeo a Toronto, vincendo il primo titolo di categoria.

40 - With victory over Daniil Medvedev in Miami, Jannik Sinner has become only the second player born this century to claim 40 ATP Masters 1000 match wins on hard court, along with Carlos Alcaraz (43). Future.#MiamiOpen | @MiamiOpen @atptour @ATPMediaInfo pic.twitter.com/Veg7wzhuE3 — OptaAce (@OptaAce) March 29, 2024