Jannik Sinner, quella con Medvedev è la vittoria più veloce contro un Top 10

In molti lo davano favorito dopo gli ultimi successi, c'è chi invece credeva in una grande reazione di orgoglio di Medvedev dopo la finale degli Australian Open, ma quasi nessuno si aspettava un epilogo del genere nella semifinale al Miami Open tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev.

Il tennista azzurro ha letteralmente distrutto il tennista russo, numero quattro al mondo e campione in carica qui a Miami. Proprio dodici mesi fa Medvedev batteva per la sesta volta in sei incontri Sinner stabilendo un predominio ed ora invece è cambiato tutto: Sinner ha vinto gli ultimi cinque match, quasi sempre sfide piuttosto importanti e quella di ieri può essere considerata alla stregua di un umiliazione.

6-1;6-2 in 69 minuti di gioco, una lezione di tennis di poco più di un'ora del numero tre contro il numero quattro delle classifiche mondiali e ora Sinner, in caso di vittoria su Dimitrov in finale, riuscirebbe a scavalcare in classifica anche Carlos Alcaraz, diventando numero due al mondo.

La vittoria contro Medvedev rappresenta anche un nuovo record, come confermato sui social dal giornalista George Spalluto. Il successo di Jannik Sinner su Medvedev è la vittoria più rapida ottenuta dall'altoatesino in un match contro un tennista della Top Ten.

L'ultimo precedente riguardava i 72 minuti della vittoria, anche in quel caso piuttosto netta, di Sinner a Miami 2023 sul russo Andrey Rublev. Sinner d'altronde vede in Miami uno dei suoi tornei preferiti, ha raggiunto tre volte la finale in quattro partecipazioni e ora contro Grigor Dimitrov proverà - da grande favorito - ad ottenere la prima vittoria e conquistare il secondo Masters 1000 in carriera.

Siam ok solo all'inizio, Jannik ha 22 anni ed è pronto a macinare record su record. Per Medvedev testa ora alla terra battuta dove proverà a prendersi qualche nuova rivincita.