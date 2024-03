Jannik Sinner blinda altri 2 record importanti: è il più giovane a riuscirci a Miami

Miami è un posto davvero speciale per Jannik Sinner, che domenica affronterà la sua terza finale nella competizione Master 1000 della Florida. Dopo il 2021 e il 2023, l'altoatesino ha saputo spingersi fino in fondo al main draw anche quest'anno, nonostante non abbia mostrato un livello così alto di tennis almeno fino ai quarti di finale.

Con questo risultato, che l'azzurro vorrà migliorare portando a casa per la prima volta il trofeo più importante, il 22enne è diventato il più giovane a raggiungere tre presenze nell'atto conclusivo del torneo americano (il primo a riuscirci addirittura prima di compiere l'età di 23 anni).

📍Jannik Sinner 🇮🇹 se convierte en el tenista más joven con tres presencias en la final del Masters 1000 de Miami (1990-2024/Men’s Singles).



El italiano se ha convertido en el primer tenista en lograrlo antes de cumplir 23 años. pic.twitter.com/wBM7pzKg9a — MisterOnly.Tennis (@OnlyRogerCanFly) March 29, 2024

Gli altri traguardi

Non solo: l'italiano è entrato a far parte di un club ristrettissimo di giocatori che hanno partecipato a due finali consecutivi.

Jannik si è unito a dei grandi come Pete Sampras, Andre Agassi, Roger Federer. Novak Djokovic, Andy Murray e John Isner. Ora l'obiettivo è vincere anche la partita che più conta: dall'altra parte della rete ci sarà Grigor Dimitrov, che sta vivendo un ottimo inizio di stagione e giocando un tennis di altissimo livello finora.

📝 Tenistas con presencias consecutivas en la final del Masters 1000 de Miami (1990-2024/Men’s Singles):



🇺🇸 Pete Sampras

🇺🇸 Andre Agassi

🇨🇭 Roger Federer

🇷🇸 Novak Djokovic

🇬🇧 Andy Murray

🇺🇸 John Isner

🇮🇹 JANNIK SINNER pic.twitter.com/M5jMrkzlJb — MisterOnly.Tennis (@OnlyRogerCanFly) March 29, 2024

