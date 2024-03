Jannik Sinner è a un solo passo dal primo titolo al Masters 1000 di Miami. L'altoatesino giocherà domenica la sua terza finale in Florida: ha perso le prime due rispettivamente contro Hubert Hurkacz nel 2021 e Daniil Medvedev nel 2023.

In semifinale, quest'anno, Sinner ha eliminato proprio il campione in carica vincendo una partita dominata dal primo all'ultimo punto e manifestando la sua attuale superiorità. In palio - per Sinner - non ci sarà solo uno dei più ambiti trofei ma anche la seconda posizione del ranking ATP.

Il 22enne di San Candido potrebbe diventare il primo italiano a spingersi così in alto nella classifica mondiale. Un ulteriore appuntamento con la storia che sembra però non disturbarlo più di tanto.

Jannik Sinner: "Numero due? Non mi cambia.

Voglio vincere il torneo"

“Era importante partire bene oggi, sia nel primo che nel secondo set. Nel secondo lui ha servito subito con le palle nuove e io ho risposto molto bene. La partita poteva girare nei miei primi turni di battuta, quando lui ha avuto palle break.

Sono contento dopo una prestazione del genere. Quella di domenica sarà una partita molto diversa. Sono felice di giocare un’altra finale a Miami" , ha detto Sinner ai microfoni di Sky Sport. Numero due? Non mi cambia tanto.

Conta molto di più fare una grande partita domenica. La motivazione principale a Miami è provare a vincere il torneo. Sarà la terza finale per me. Sarà un giorno importante contro un avversario completamente diverso" .

Sinner ha infine speso bellissime parole nei confronti del suo team di lavoro. "Mi aiuta tanto. Mi aiuta a vedere cose che io non vedo e a gestire le cose che accadono sia dentro che fuori dal campo. Posso sembrare maturo, ma alla fine ho ancora 22 anni.

Non sono perfetto e mi servono persone come loro che mi aiutino a capire determinate cose. Il giocatore fa la differenza in campo, ma senza un team non va da nessuna parte” .