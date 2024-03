La quinta vittoria consecutiva contro Daniil Medvedev restituisce un'immagine fedele dell'incredibile salto di qualità compiuto da Sinner nell'ultimo anno. Proprio a Miami nel 2023, l'italiano si era arreso al nativo di Mosca per la sesta volta su sei mostrando di essere ancora lontano da lui.

Da quel momento, però, Sinner non ha più perso contro il russo e proprio al Miami Open ha trasformato un pesantissimo 0-6 in un significativo 5-6 negli scontri diretti. Un dato statistico che racconta solo in parte il giocatore che Sinner è diventato grazie a un lavoro maniacale e una passione smisurata per il tennis.

Il 22enne non ha solo ridotto il gap dai migliori, ma si è ormai affermato come il tennista da battere a prescindere dai protagonisti che figurano dall'altra parte della rete quando scende in campo. Sinner ha rifilato un sonoro 6-1, 6-2 a Medvedev ed è diventato il più giovane a raggiungere tre finale al Masters 1000 di Miami.

Jannik Sinner: "È stata una giornata fantastica. Felice di tornare in finale a Miami"

“Migliore prestazione in carriera? Non lo so, ma sono felice di tornare in finale a Miami. Oggi è stata una giornata fantastica per me.

Ho iniziato davvero bene e sono contento di aver finito il match così. Sento di avere molte più soluzioni ora da utilizzare in campo. Il servizio è sempre stato il colpo più difficile da migliorare per me, anche perché proprio fisicamente non ero pronto a farlo con questo ritmo e con questa precisione.

Abbiamo fatto un grande lavoro nell’ultimo anno e mezzo. Ho cambiato alcune cose con il mio team: questo è stato uno dei punti chiave. Quando ci sono scambi lunghi - come accade contro Medvedev - è importante vincere il punto successivo grazie al servizio" , ha raccontato Sinner in conferenza stampa.

"Da 0-6 a 5-6? Sarà interessante vedere cosa accadrà in futuro, cosa cambierà. Sicuramente mi ha reso un giocatore migliore, perché ho dovuto tentare il serve and volley contro di lui a Pechino per esempio.

È uno di quei giocatori che ti rende migliore. A volte non conta il computo degli scontri diretti ma la lezione che impari da alcune sconfitte. Sto provando a godermi il momento. Domenica giocherò la mia terza finale a Miami, il che è incredibile.

Spero di poter vincere un altro grande trofeo. La prima volta che ho raggiunto la finale qui non sono riuscito a dormire la notte. Ora sono un tennista diverso e una persona diversa" . Solo Carlos Alcaraz ha battuto Sinner nel 2024: lo score presenta infatti un impressionante 21-1.

"Sono sorpreso, non è una cosa che mi aspettavo. Dimostra che sto pensando giorno dopo giorno. Non puoi controllare tutto. Sicuramente sono contento per la stagione che sto disputando. Chi non lo sarebbe? Ma allo stesso tempo so che i giocatori mi conoscono meglio. Studiano il mio gioco e dovrò farmi trovare sempre pronto” .