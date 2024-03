Jannik Sinner domina Medvedev ma ammette: "Mi aspettavo una partita durissima"

Griekspoor su Jannik Sinner: "In questo momento è il giocatore da battere"

A volte penso un po' a quei tempi, mi ricordo che non ero riuscito a dormire la notte prima di quella finale. E adesso invece gestisco molto bene questo tipo di situazioni. Spero domenica di giocare bene. È un torneo importante, se lo vinco bene, altrimenti avrò altre chances " ha aggiunto e concluso.

Mi aspettavo una partita durissima. Se mi avesse strappato il servizio nel primo o nel secondo set, quando ha avuto delle chances, sarebbe stato già molto diverso" ha ammesso. Sulle differenze tra il tennista di oggi e quello che conquistò nel 2021 la prima finale 1000 in carriera proprio a Miami: "Sono un giocatore diverso, una persona diversa.

Di solito più vado avanti in un torneo, più mi sento a mio agio. Così sta succedendo. Sono molto contento di questa prestazione" ha sottolineato. Poi ha parlato anche di Medvedev: "Lui ha fatto tanti errori, cosa che di solito non fa, e io ne ho approfittato cogliendo l'occasione.

Jannik è stato subito imbeccato nell'intervista post-gara in campo, ai microfoni di Atp Tour e riportata anche da Sky Sport, sul livello incredibile che ha espresso: " Mi sono sentito benissimo in campo .

A fine partita il 22enne italiano ha commentato il match, dicendosi fiducioso per la finale di domenica, che potrebbe consegnare a Sinner il secondo posto nel ranking.

Finisce 6-1 6-2 in un’ora e nove minuti il remake della finale della passata edizione. Un match senza storia, in cui Sinner ha vanificato fin dalle prime fasi ogni speranza del russo, conquistando la sua quinta vittoria consecutiva negli scontri diretti con l’ex numero uno del mondo.

È davvero strano, una delle vittorie più schiaccianti di Jannik Sinner corrisponde a una delle partite più noiose giocate in carriera. Perché contro Daniil Medvedev , che l'anno scorso a Miami l’aveva battuto nettamente e che ad inizio anno a Melbourne l’aveva costretto agli straordinari per conquistare il suo primo titolo slam, l’azzurro ha letteralmente dominato, rendendo la semifinale un banalissimo primo turno di un Challenger.

