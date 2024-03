Darren Cahill elogia l'atteggiamento di Jannik Sinner: "Lo Slam non lo ha cambiato"

© Cameron Spencer/Getty Images

L'atteggiamento e la voglia che non è assolutamente cambiata dopo un'affermazione così importante nello Slam di Melbourne; il desiderio di continuare a migliorarsi per ottenere altri traguardi. Su questi temi il coach australiano Darren Cahill ha elogiato Jannik Sinner in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, a poche ore dalla semifinale del Miami Open contro Daniil Medvedev.

Parole splendide e che fanno riflettere quelle pronunciate dall'esperto tecnico di Adelaide: "Lo Slam non lo ha cambiato, Jannik è sempre lo stesso ragazzo con lo stesso atteggiamento, la stessa attitudine in campo e in allenamento.

E questo è successo per le sue basi molto solide in famiglia. Non solo è lo stesso di prima del trionfo a Melbourne, ma non è cambiato rispetto a quando è diventato un giocatore di tennis. Ha i piedi per terra, rispetta le persone e si diverte a fare il suo lavoro.

Questo è il suo segreto".

Cahill sulla semifinale

Il russo, reduce da 4 stop consecutivi negli scontri diretti con l'azzurro, vorrà assolutamente prendersi la rivincita e tornare al successo (l'ultimo risale proprio nel 2023 a Miami): "Immagino che Daniil sia a caccia di risposte, esattamente come faceva Jannik quando era sotto di sei sconfitte contro di lui.

Avrà studiato nuove soluzioni in questi due mesi". Poi ha aggiunto, tornando sul match disputato dai due in Australia: "A Melbourne per i primi due set aveva fatto una partita quasi perfetta. Non ci immaginavamo che avrebbe giocato in maniera così aggressiva e così a lungo.

Però era anche molto stanco fisicamente. Questa volta pensiamo che avrà lo stesso atteggiamento aggressivo e lo mischierà un po’ col suo gioco classico. Ci siamo preparati per due o tre diverse opzioni, vedremo se avremo avuto le intuizioni giuste".