© Al Bello/Getty Images

Jannik Sinner - al Masters 1000 di Miami - avrà la possibilità di trasformare in realtà quello che a Indian Wells non si è concretizzato a causa della sconfitta subita in semifinale. L'altoatesino cercherà di diventare il primo tennista italiano in grado di spingersi fino alla seconda posizione del ranking mondiale: mai nessun azzurro è riuscito a compiere tale impresa nella storia.

A eliminare Sinner al BNP Paribas Open è stato il diretto rivale Carlos Alcaraz; lo stesso Alcaraz che perdendo contro Grigor Dimitrov a Miami gli ha offerto un'altra importante chance. Il bulgaro ha disputato una grandissima partita e, nonostante il tentativo di rimonta dello spagnolo nel secondo set, si è imposto con il punteggio di 6-2, 6-4 in un'ora e 32 minuti di gioco.

Jannik Sinner può diventare numero due già al Masters 1000 di Miami: ecco come

Proprio in virtù di questo risultato, Sinner resta in corsa per raggiungere l'obiettivo numero due del mondo. Solo nel caso in cui Alcaraz avesse perso ai quarti di finale con Dimitrov, infatti, il 22enne di San Candido avrebbe mantenuto vivo il discorso classifica a Miami.

La strada è ancora lunga, perché Sinner dovrà conquistare il torneo per effettuare il sorpasso ai danni dello spagnolo. L'italiano è atteso da una complicata semifinale con Daniil Medvedev, il rivale che ha battuto agli Australian Open per vincere il primo Slam in carriera.

Il russo si è aggiudicato i primi sei match, ma Sinner ha trovato la chiave per gestire il gioco del nativo di Mosca e ha portato a casa quattro successi di fila accorciando sul 4-6 nel computo degli scontri diretti.