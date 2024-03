Medvedev avvisa Jannik Sinner: “Voglio riscattare il ko in Australia”

© Brennan Asplen/Getty Images

Tra poche ore andrà in scena il rematch della finale di Miami 2023 e rematch soprattutto della finale degli Australian Open, disputata solo qualche mese fa. Sinner è giovanissimo, ha solo 22 anni ma è stato finora protagonista di una grande rivalità con Daniil Medvedev e stasera i due si affronteranno per l'undicesima volta.

Medvedev è avanti 6-4 nei precedenti, ma Jannik ha vinto gli ultimi 4 e in sfide molto importanti come match delle Atp Finals di Torino o appunto gli Australian Open. Per questo Sinner parte con le stimmate del favorito, anche i bookmakers sperano in lui e sperano in una grandissima finale.

Medvedev vuole 'vendetta', necessita di ripartire e rispondere alle ultime sconfitte. D'altronde anche a Melbourne aveva preso le contromisure vincendo i primi due set ma poi subendo la reazione di Sinner, bravo a ribaltare incredibilmente il match.

Medvedev ha parlato di questo e di molto altro in conferenza, è apparso molto deciso riguardo il piano e ciò che vorrà fare questa sera: "Jannik gioca ogni volta meglio e si vede che ha la stoffa del campione.

Questa settimana ha avuto qualche difficoltà, è andato sotto in un paio di occasioni ma è sempre stato capace di ribaltarla, alla fine è questo che fanno i campioni". Pioggia di elogi per il suo avversario ma stavolta Daniil non farà sconti e prosegue: "Per me è una grande sfida e voglio riscattare il ko in Australia, per fare ciò darò il 100 % in campo, andrò in campo e proverò a battere Sinner in ogni modo".

D'altronde Jannik Sinner è sempre più temuto, in questo 2024 ha vinto 21 match su 22 sfide ed ha perso solo la settimana scorsa contro Carlos Alcaraz a Indian Wells. La rivalità tra i due è appena cominciata e i tifosi non vede l'ora di rivederli uno contro l'altro, ma Medvedev vuole inserirsi e fare anch'egli parte di questo duopolio, non gli basta più fare semifinali o finale (l'ultima appunto a Indian Wells), il russo vuole tornare a vincere e bissare il successo dello scorso anno. Sinner vs Medvedev, la sfida è lanciata e l'azzurro è chiamato a rispondere direttamente in campo.