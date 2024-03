Jannik Sinner, la semifinale è una costante: eguagliati Novak Djokovic e Rafa Nadal

Solo i Fab Four, dal 2002, erano riusciti a raggiungere le semifinali degli Australian Open, Indian Wells e Miami nello stesso anno. In questa stagione si è aggiunto un altro ragazzo a questa ristretta cerchia, ha 22 anni, viene da San Candido e il suo nome è Jannik Sinner.

È un inizio di stagione strabiliante quello del 22enne altoatesino, che oltre a bruciare tutti i record a livello nazionale, nel 2024 sta definitivamente raggiungendo risultati che solo i più grandi campioni della storia erano riusciti ad ottenere.

Oltre a Novak Djokovic, Rafa Nadal, Roger Federer ed Andy Murray, negli ultimi vent’anni nessuno era riuscito a spingersi tra i primi quattro nei tre tornei principali di inizio stagione. Inoltre, soltanto altri cinque giocatori dal 1990 (Stefan Edberg,Pete Sampras, Andre Agassi, Thomas Muster, Marcelo Rios), data a partire dalla quale il calendario può essere equiparato a quello attuale, erano riusciti ad ottenere questo risultato.

Jannik è ormai una costante nelle fasi finali dei tornei e le sue (poche) sconfitte fanno ormai notizia. Il numero tre del mondo ha perso soltanto la semifinale del Master 1000 di Indian Wells contro uno scatenato e futuro campione del torneo Carlos Alcaraz.

Negli altri due tornei a cui preso parte, gli Australian open e l’Atp 500 di Rotterdam, è stato lui alla fine ad alzare il trofeo. Adesso la semifinale contro Daniil Medvedev a Miami, raggiunta giocando un tennis meno travolgente rispetto alle settimane precedenti ma comunque vincente.

Il bilancio dei precedenti tra i due pende a favore del russo, avanti 6 a 4 negli scontri diretti, ma le ultime quattro sfide sono state vinte tutte dal tennista italiano, compresa la memorabile finale degli Australian Open di inizio anno.

• Novak Djokovic

• Roger Federer

• Rafael Nadal

• Andy Murray

• Jannik Sinner



