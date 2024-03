Bertolucci sulla sfida tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev: "Una cosa è importante"

Da una parte la possibilità di approdare per la terza volta in finale al Miami Open, dall'altra l'occasione di continuare l'avventura per provare a difendere il primo titolo della carriera sfatando così il grande tabù.

Jannik Sinner e Daniil Medvedev sono pronti a disputare la loro undicesima battaglia, nuovamente in quel della Florida: proprio l'anno scorso, stavolta nell'atto conclusivo del torneo, fu ottenuta l'ultima vittoria in uno scontro diretto con l'altoatesino per il russo, che cercherà di ripetersi e ottenere la rivincita della partita persa agli Australian Open.

L'analisi di Paolo Bertolucci

Paolo Bertolucci ha espresso alcune sue considerazioni sull'incontro alla vigilia, in un'intervista negli studi di Sky Sport. Sull'azzurro si è soffermato sui progressi: "Tra 22 e 23 anni, 12 mesi sono tanti.

Ha cominciato a vincere soprattutto, a prendere più fiducia nei propri mezzi. Impara sempre qualcosa ogni giorno, una volta il back, poi il dropshot, una volta perché scende spesso a rete. E anche quando serve kick esterno sulla seconda.

È un allargamento del bagaglio tecnico che il ragazzo riesce a incrementare partita dopo partita, allenamento dopo allenamento". L'ex tennista ritiene il moscovita un avversario in forma e assolutamente non semplice da battere, nonostante gli ultimi 4 precedenti favorevoli al 22enne di San Candido: "È pericoloso.

Indubbiamente Alcaraz, Sinner e Medvedev sono i tre più forti; poi vedremo quando rientrerà anche Djokovic. Senza discussione, basta vedere i risultati degli ultimi tornei". La chiave del match secondo Bertolucci: "La cosa interessante è che nel 3 set su 5 c'è la possibilità di recupero, tanto che i grandi vorrebbero sempre giocare con questo format le partite più prestigiose.

Mentre nel 2 su 3 la partenza è importantissima, in Australia nei primi due parziali abbiamo visto un Medvedev spaziale. Quindi bisogna partire bene, con più determinazione e incisività. I due si conoscono bene, difficile che ci possano essere delle novità tattiche spaventose.

Sono tutti piccoli ritocchi che abbiamo notato di volta in volta per cercare di imbrogliare le carte all'avversario. Credo, però, che più o meno si conoscano a memoria".