Medvedev in semifinale a Miami: "Giocare con Jannik Sinner è sempre una grande sfida"

L'obiettivo è rompere un tabù che lo ha tormentato nel corso di tutta la sua carriera. Daniil Medvedev vuole riuscire a difendere il titolo del Miami Open conquistato lo scorso anno, mettendo così fine a una serie lunghissima di tentativi in cui non ha saputo riconfermarsi campione in un torneo del circuito maggiore.

Per raggiungere nuovamente l'atto conclusivo della competizione, il russo dovrà sfidare l'avversario che ha incrociato in finale nel 2023 e recentemente nella partita che più contava agli Australian Open: si tratta naturalmente di Jannik Sinner.

Una nuova sfida attende i due, che hanno già disputato 10 scontri diretti nel tour. Il moscovita è avanti 6-4 ma ha perso proprio gli ultimi 4 incroci con l'altoatesino, che ha strappato la vittoria più importante a Melbourne (valsa il primo trofeo in un Grande Slam).

A seguito dell'affermazione ai quarti contro Nicolas Jarry, il 28enne ha parlato in conferenza stampa della prossima battaglia con l'attuale numero 3 del mondo: "Gioca ogni giorno meglio, si vede che capisce in fretta e con molta sicurezza.

L'ho potuto constatare in alcune partite che ho visto in televisione questa settimana. In questo torneo qualche volta è stato in difficoltà ma è sempre riuscito a restare in piedi e trovare una soluzione, così fanno i grandi campioni.

Per me è una grande sfida, dovrò migliorare molto il mio gioco e dare il 100% in campo. So che non sarà una gara facile ma sono motivato e voglio andare là fuori e provarci. Spero di riuscirci meglio dell'ultima volta" ha dichiarato in vista della semifinale programmata per venerdì 29 marzo.

L'analisi sull'ultima vittoria

"Direi che ha alzato il suo livello man mano che la partita andava avanti. Da parte mia, penso di aver mostrato un buon livello di tennis nel primo set, anche se non ho fatto nulla di speciale, quanto basta per vincere quel parziale.

In quel momento ero soddisfatto ma lui ha iniziato a migliorare molto, gli scambi e i punti sono cominciati a diventare sempre più difficili. Alla fine un paio di punti nel tie-break hanno deciso tutto, come spesso accade nel mondo del tennis.

Anche il match point non è stato facile per me con quella rimonta strepitosa ma sono riuscito a gestire la situazione e ad andare avanti".