© Al Bello/Getty Images

Jannik Sinner è il fiore all'occhiello di un movimento tennistico - quello italiano - che continua a crescere e sfornare talenti. L'azzurro ha spiegato in più occasioni di aver tratto beneficio dai risultati raggiunti in passato da giocatori del calibro di Matteo Berrettini e Fabio Fognini, e imparato molto dalla disciplina mostrata nel corso della carriera dal suo modello Andreas Seppi.

Quando gli è stato chiesto di elencare i principali motivi del segreto del tennis tricolore, Sinner ha riconosciuto alcuni aspetti fondamentali che permettono a un atleta di lavorare nelle migliori condizioni possibili in Italia grazie ai sacrifici compiuti nel tempo dalla Federazione Italiana Tennis e Padel.

Jannik Sinner: "Ottimi tecnici e tanti tornei. Siamo fortunati ad essere italiani"

"Innanzitutto abbiamo buone strutture in Italia. Abbiamo ottimi allenatori, preparatori fisici e fisioterapisti. Ci sono tanti tornei in Italia: a partire da quelli Junior fino ai Futures e ai Challenger.

Abbiamo alcuni tornei ATP davvero importanti per i tennisti che riescono a giocarli" , ha detto Sinner in conferenza stampa. "Potresti restare tutto l'anno in Italia e giocare sempre tornei. Quindi anche i giocatori a cui non piace viaggiare possono restare in Italia.

Possono passare da un torneo all'altro nello stesso Paese. Penso che questa cosa aiuti molto. Io preferivo uscire un po' dall'Italia per cercare di avere una visione diversa del tennis: questo ti aiuta a crescere. Potenzialmente, però, puoi restare in Italia e arrivare a giocare uno dei più grandi tornei del nostro sport.

Possiamo considerarci molto, molto fortunati ad essere italiani. Sento l’affetto delle persone. C’è molto più tifo rispetto ad un anno fa, ma non solo per me, è così per tutti gli italiani.

Ci fa piacere, proviamo a dare anche a loro una bella emozione, così come noi proviamo emozioni ogni volta che scendiamo in campo. Diciamo che è un gioco di squadra" .