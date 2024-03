© Al Bello/Getty Images

Jannik Sinner è diventato il giocatore con il maggior numero di vittorie - sono ora 20 - in stagione grazie al netto successo ottenuto ai danni di Tomas Machac ai quarti di finale del Miami Open. L'altoatesino ha conquistato per la terza volta in carriera le semifinali al Masters 1000 di Miami e cercherà di fare il massimo per aggiungere alla sua personale bacheca un altro importante titolo.

L'italiano ha prababilmente disputato il miglior match del suo torneo; un torneo che lo ha visto vivere diversi alti e bassi ma trovare sempre il modo di portare a casa il risultato.

Jannik Sinner: "Migliorare come giocatore è l'unica cosa che conta per me"

“Non sapevo esattamente cosa aspettarmi.

Ho provato a studiare il mio avversario, ma giocarci contro è qualcosa di completamente diverso. Ho cercato di capire cosa potevo fare dal punto di vista tattico per batterlo. Ho iniziato bene con il break; poi lui ha ottenuto l’immediato contro break.

Quando ho vinto il primo set, mi sono sentito più libero di colpire la palla. Penso questo abbia fatto la differenza oggi. Sono arrivato qui sapendo di avere una nuova sfida, una nuova opportunità per far accadere qualcosa di bello" , ha spiegato SInner in conferenza stampa.

"Raggiungere le semifinali è già un grande risultato. Non vedo l’ora di giocare la prossima partita, perché sarà veramente dura. Lo scorso anno ho perso in semifinale a Indian Wells e raggiunto la finale a Miami.

Ora sono di nuovo in semifinale e sto cercando di migliorare come giocatore. Questa è l’unica cosa che conta per me. Sento di aver giocato meglio rispetto alle precedenti partite, ed era quello che volevo. Vediamo cosa accadrà nel prossimo match" .

Quando Sinner si è presentato in sala stampa non era ancora iniziato l'incontro tra Daniil Medvedev e Nicolas Jarry. Sulla potenziale sfida con il russo ha detto: "Sarebbe dura. Ha giocato la finale a Indian Wells ed è in fiducia.

Lo scorso anno ha vinto il torneo. Sarebbe un match molto tattico. Devo farmi trovare pronto nel caso in cui lui iniziasse la partita come in Australia. Fisicamente mi sento bene” .