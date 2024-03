Jannik Sinner spiega le difficoltà che sta affrontando a Miami: le sue parole

© Al Bello/Getty Images

Rispetto all'appuntamento di Indian Wells, Jannik Sinner ha dovuto faticare e non poco per approdare ai quarti di finale del Miami Open. L'altoatesino non sta riuscendo a esprimere il miglior tennis, per via delle condizioni che non lo stanno favorendo e aiutando.

L'azzurro, con tenacia e sempre grande sacrificio, continua a lottare e ha comunque raggiunto tre vittorie nella competizione fino a questo momento. Sulla partita vinta ai danni di O'Connell, l'italiano ha affermato in conferenza stampa: "Non è stato facile, era un po’ ventoso e abbiamo avuto bisogno di un po’ di tempo per adattarci.

Lui ha utilizzato molti slice, io ho spinto molto sul rovescio provando a chiudere con il dritto. È stata difficile, anche mentalmente, ma bisogna accettare questo tipo di difficoltà e adeguarsi alle condizioni" ha spiegato, nelle parole riportate da SuperTennis.

Il prossimo avversario (il ceco Tomas Machac) non sarà assolutamente da sottovalutare: "Non ci siamo mai affrontati ma guardo tanto tennis e so cosa aspettarmi da lui. Sta giocando un ottimo tennis, gioca con il braccio libero e non a caso in questo torneo ha già battuto Rublev e Arnaldi.

Gioca benissimo, solido, inoltre sa gestire bene le partite anche con il vento" ha avvertito.

L'elogio a Vagnozzi

Simone Vagnozzi è ancora assente e riprenderà a lavorare direttamente con il talentuoso 22enne a partire da Monte-Carlo.

Sinner, elogiandolo, ha però parlato di come si tengano in contatto in questi giorni: "Dal punto di vista tecnico e tattico, Vagnozzi è uno dei coach migliori al mondo. Lo chiamo quando mi sveglio e parliamo della partita.

Lui poi la guarda da casa e mi manda un messaggio con le sue impressioni, cosa è andato bene e cosa male. Nulla di più perché a volte fa bene staccare un po' e stare solo con Darren, a volte sento il bisogno di cambiare, lo trovo utile.

Con lui riprenderemo da Monte-Carlo" ha dichiarato. Il numero 3 del mondo ha citato l'incontro con il campione di wheelchair tennis Alfie Hewitt: "I veri fenomeni sono loro, fanno sembrare facile una cosa che semplice proprio non lo è.

Mi sono sentito fortunato nel fare questa esperienza, spero che sul circuito vengano organizzati questi tornei sempre più spesso. Mi è capitato di vedere le loro partite in Australia... a volte sono molto più divertenti delle nostre".