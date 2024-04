Max Giusti su Jannik Sinner: "È un campione vero, fuori dal campo è diverso"

È l'uomo del momento dello sport italiano, sicuramente per quel che riguarda il tennis e tutti vogliono conoscere un po' di Jannik Sinner. Il ragazzo è molto riservato, tende a non rivelare al mondo dettagli della sua vita privata e c'è curiosità per come Jannik si comporta quando non si trova sul campo da gioco.

Il 2024 è stato finora magico per il tennista azzurro che è entrato nella Top 3 mondiale e che soprattutto ha vinto gli Australian Open, primo suo torneo del Grande Slam. Un grande appassionato di tennis è sicuramente il conduttore Max Giusti, comico e conduttore ma anche consigliere della Federtennis.

Max premiò recentemente Sinner ai premi della federazione e può dire di conoscere abbastanza bene il fenomeno di San Candido. Intervenuto ai microfoni di Adnkronos Max Giusti ja rivelato alcuni dettagli relativi all'attuale numero tre al mondo ed ha dichiarato: "Jannik è un ragazzo pieno di emozioni e davvero molto simpatico.

Quando siamo tra amici è difficile infilare una battuta prima di lui". Eppure non si direbbe ma Max afferma: "Ha tante emozioni, ma ha imparato a gestirle bene". Poi Il comico ha rivelato un aneddoto sull'attuale Top 3 mondiale: "Con la battuta mi frega sia dentro che fuori dal campo e ricordo quando, in un noto locale a Trastevere, Jannik rimase tutto il tempo a prendersi in giro con un oste romano.

Ormai non ho dubbi, fuori dal calcio per me ci sta Valentino Rossi, Alberto Tomba e ora c'è Jannik Sinner", ha chiuso poi. Parlando dell'atteggiamento in campo Giusti prosegue: "La cosa bella è che vuole sempre migliorarsi, è il giocatore italiano che ha investito di più sul suo gruppo di lavoro e ogni volta che sbaglia si mette in discussione e non esce dal campo se non ha imparato. Parliamo di un campione vero".