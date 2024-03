Jannik Sinner: "Partita dura, ma la chiave è stata giocare con la giusta mentalità"

© Al Bello/Getty Images

Una bella prestazione, una vittoria dopo un inizio faticoso e per la quarta volta in carriera Sinner raggiunge i quarti al Masters 1000 di Miami, il primo Masters che lo vede protagonista in questo modo. Il tennista azzurro non è al 100 % della forma e si vede ma mostra sprazzi del suo talento e questi bastano per regolare in due set O'Connell, in serata affronterà invece il ceco Machac, tra le rivelazioni del torneo.

Per Sinner comunque la diciannovesima vittoria su 20 sfide stagionali, numeri impressionanti con l'altoatesino che vince anche nei momenti di grande difficoltà, i numeri sono impressionanti e ogni vittoria emergono nuovi record.

Un match curioso dove Sinner ha prima aiutato un tifoso sugli spalti a riprendersi, intervenendo lanciando una bottiglia e prodigandosi che tutto stesse andando per il meglio e poi ha involontariamente colpito alle parti basse il suo fisioterapista Naldi, scatenando l'ilarità generale del match.

Nel post match il numero uno azzurro e numero tre delle classifiche mondiali ha commentato in questo modo la sfida: "È stata una sfida dura, davvero molto dura e direi molto diversa rispetto alle sfide precedenti.

Ho commesso diversi errori, mi sono ritrovato sotto ma ho cercato solo di restare lucido". Poi Jannik ha proseguito: "Mi sono procurato qualche chance per breakkarlo, inizialmente non ci sono riuscito ma poi ce l'ho fatta. Ho giocato provando ad avere la mentalità giusta e questa è stata la chiave.

Incidente con il fisioterapista? Mi sono scusato subito perché l'avevo colpito in un posto delicato per noi maschietti", la chiusura sorridendo del tennista azzurro. Ai Quarti ora la sfida non semplice contro il ceco Machac, bravo a vincere agli Ottavi contro Matteo Arnaldi. Un match non semplice per il tennista altoatesino.