© Clive Brunskill/Getty Images

Carlos Alcaraz ha pareggiato i conti nel computo degli scontri diretti - 4-4 - disputati contro Jannik Sinner aggiudicandosi la semifinale del Masters 1000 di Indian Wells. Quella del BNP Paribas si è rivelata una tappa importantissima per lo spagnolo che non vinceva un torneo dalla scorda edizione di Wimbledon.

Alcaraz ha ammesso di aver attraversato un momento di leggera flessione. ma che in California è finalmente tornato a divertirsi in campo. Alcaraz e Sinner hanno ormai dimostrato di essere di gran lunga i due maggiori esponenti della nuova generazione di tennisti e, secondo Ivan Ljubicic, si contenderanno i più importanti tornei per molti anni.

Ivan Ljubicic: "Carlos Alcaraz e Jannik Sinner saranno i punti di riferimento"

L'ex coach di Roger Federer ha rilasciato una interessante intervista a La Gazzetta dello Sport e analizzato il match vinto da Alcaraz a Indian Wells.

"Dall’altra parte della rete c’è sempre un avversario, non dimentichiamolo. E nel caso di Alcaraz, si tratta di un avversario che ha già vinto due Slam a vent’anni. Sono pochissimi i giocatori che possono mettere in difficoltà Sinner, e non è detto che la tattica vincente di Indian Wells dello spagnolo porterà gli stessi frutti in futuro, perché Jannik avrà trovato gli adeguamenti" , ha detto il croato.

"Jannik ha ancora margini di miglioramento e non ha bisogno di snaturarsi: dovrà semplicemente affinare i dettagli del suo gioco. Ormai è un super giocatore, gli altri per batterlo devono trovare le chiavi giuste in modo prolungato.

Credo che in questo momento, in attesa di capire come sta Novak Djokovic, Alcaraz e Sinner siano davanti a tutti gli altri e lì resteranno anche nei prossimi anni. Saranno i punti di riferimento“ , ha concluso Ljubicic.