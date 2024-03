Jannik Sinner, la fidanzata sul silenzio social: "Voglio evitare polemiche inutili"

© Brennan Asplen/Getty Images

È l'uomo del momento per lo sport italiano ed anche per questo motivo tutte le vicende che lo riguardano hanno irrimediabilmente hype. I match di Sinner ma anche situazioni extra sportive, le sue passioni e inevitabilmente ricade anche sulla sfera della vita privata e sulla sua love story con Maria Braccini.

Il tennista e la ragazza, giovane e bella influencer, hanno sempre mantenuto il massimo riserbo sulla loro storia ed anzi addirittura vi erano rumors che i due si erano lasciati, più che altro per mancanza di informazioni a riguardo.

Ora i due sono insieme a Miami, o meglio la ragazza è a Miami, probabilmente per stare accanto al suo fidanzato. Nonostante ciò non si vede sugli spalti e si continua a tenere il massimo riserbo. Intanto la ragazza ha postato una bella serie di foto che la ritraevano a Miami e si è ritrovata in un piccolo botta e risposta con una fan.

Quest'ultima ha chiesto un saluto, un emoji o anche un commento a chi credeva e ha sempre creduto nella loro storia e Maria ha risposto laconicamente spiegando il motivo del suo silenzio: "Perdonami se hai pensato questo o qualcosa di negativo, ma semplicemente voglio evitare qualsiasi battibecco.

Non mi piace alimentare questioni e polemiche inutili, preferisco starne lontana. Inoltre mi dispiace che per difendere me alcune persone ricevano degli insulti e per questo preferisco restare nel silenzio più assoluto".

Infine Maria ha voluto comunque ringraziare i fan: "È ovvio che sia estremamente grata a tutti voi per il supporto che ricevo, soprattutto quando mi difendere e penso di averlo dimostrato a più riprese". Sinner, dopo aver faticato contro Griekspoor, è impegnato negli Ottavi di finale del Miami Open (torneo dove difende la finale dello scorso anno) e nella giornata odierna affronterà il tennista O'Connell.