Jannik Sinner: "Partita molto dura, ma sono stato forte mentalmente"

Tra le tante caratteristiche che distinguono un ottimo giocatore da un campione, una in particolare permette a quest'ultima categoria di atleti di primeggiare e ottenere importanti risultati con continuità. Riuscire a vincere e ribaltare la partita anche quando le cose sembrano voler prendere un'altra direzione, infatti, è una qualità che appartiene solo ai migliori.

Jannik Sinner ha mostrato la sua forza mentale sullo Stadium del Miami Open completando la rimonta ai danni di un eccezionale Tallon Griekspoor. Portare a casa il bottino in una giornata complicata e - a tratti - negativa rappresenta davvero una prerogativa fondamentale per raggiungere un determinato status in un mondo sempre più competitivo.

Jannik Sinner: "È stata una partita molto dura. Sono stato forte mentalmente"

"Sapevo più o meno cosa aspettarmi. Ho avuto qualche occasione anche nel primo set, ma lui ha gestito meglio alcuni momenti. Nel secondo parziale ho cercato di essere più aggressivo e mi sono sentito leggermente meglio.

Poi è arrivata la pioggia ed è cambiato tutto. Sono davvero felice del modo in cui ho gestito la situazione in campo. Sono contento della vittoria" , ha detto Sinner in conferenza stampa prima di elogiare Griekspoor.

"È dura quando il tuo avversario serve così bene, non è facile entrare negli scambi. Lui è un giocatore straordinario e ha così tante armi a disposizione sia con il servizio che con il dritto.

Gioca molto bene anche a rete. Penso abbia iniziato la partita davvero bene. Ho cercato di rimanere concentrato sui miei turni di battuta, ma poi ho commesso un paio di errori quando ho subito il break. Ma anche in quel caso lui ha giocato bene.

A volte devi accettare quello che accade. Ho provato a rimanere mentalmente forte. Devi sempre preoccuparti quando perdi un set. Devi controllare solo ciò che puoi controllare. Ci sono alcune cose che non puoi controllare, come quando l'avversario serve bene nei momenti importanti.

Oggi è stata una bella giornata per me proprio per questo: mi trovavo in una situazione difficile e in qualche modo ho trovato il modo di vincere la partita. La partita è stata molto dura, ma sono stato forte mentalmente"