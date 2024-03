Jannik Sinner spietato nei derby contro i tennisti italiani: il curioso dato

© Brennan Asplen/Getty Images

Spietato e mai domato nelle partite contro i connazionali. Jannik Sinner ha confermato a Miami l'imbattibilità nel circuito maggiore quando si è trattato di giocare un derby tutto azzurro. Il curioso dato è semplicemente impressionante e rileva che l'altoatesino abbia vinto tutti i 12 match disputati, concedendo appena 3 set in totale alla concorrenza.

I numeri che continua a far registrare il talentuoso 22enne di San Candido toglie ogni minimo dubbio su come sia il giocatore della nazione migliore attualmente in circolazione e in assoluto nella sua storia. L'ennesimo successo ai danni di un italiano si è concretizzato in Florida al termine di una partita comunque non semplice con l'esperto doppista Andrea Vavassori, che ha dato battaglia e cercato di arginare con le armi a propria disposizione (servizio e dritto soprattutto) la forza del numero 3 al mondo.

6-3 6-4 il punteggio finale: il classe 2001 si è proiettato verso il terzo turno della competizione, mentre il torinese penserà già all'ostica sfida d'esordio nel tabellone di doppio contro Bopanna e Ebden.

Le altre affermazioni nei derby

Sinner vanta ben 4 vittorie ai danni di Lorenzo Sonego, che è stato sfortunato a incrociare la sua strada a Montpellier, Halle, Us Open e Vienna. Due i successi su Lorenzo Musetti, affrontato ad Anversa e a Monte-Carlo: in quel di Barcellona, invece, il toscano ha potuto approfittare del ritiro dell'altoatesino prima del match.

Oltre all'ultima con Vavassori, le altre affermazioni sono arrivate contro Stefano Travaglia in finale all'Atp di Melbourne, Gianluca Mager al Roland Garros del 2021, Fabio Fognini agli Internazionali d'Italia di Roma, Franco Agamenone e Matteo Berrettini, che ha sfidato e battuto in Canada.

Questo incredibile trend si conferma anche se si analizza l'intera carriera, fino a questo momento, del ragazzo seguito dai coach Simone Vagnozzi e Darren Cahill: infatti, Sinner ha ottenuto già 34 vittorie nei confronti degli italiani contando i Challenger e tutti i tornei minori; solo 4 le sconfitte maturate. Qualcuno riuscirà a spezzare il dominio di Jannik?