Jannik Sinner sul ritorno in campo di Matteo Berrettini: "È una gioia rivederlo"

Mentre diverse teste di serie non hanno trovato il feeling giusto con le condizioni non semplici di Miami e sono uscite di scena (da Andrey Rublev a Stefanos Tsitsipas), Jannik Sinner non si è lasciato sorprendere e ha superato la sfida d'esordio nel Master 1000 in cui ha già raggiunto per due volte l'atto della finale.

L'altoatesino non ha avuto tanti problemi nel battere un Andrea Vavassori che si è difeso al massimo delle sue possibilità e potrà ora concentrarsi sul doppio in coppia con Simone Bolelli. In conferenza stampa il talentuoso 22enne di San Candido ha analizzato la sua prestazione ed espresso alcune considerazioni riguardo le differenze tra Indian Wells e la Florida: "Ce ne sono molte.

È difficile giocare i primi turni. In poche ore abbiamo avuto la pioggia, il sole, poi c’era tanta umidità. Ovviamente siamo preparati ma il corpo ha bisogno di tempo per adattarsi. Il campo mi piace molto perché è più veloce, il rimbalzo della palla non è così alto.

Indipendentemente da tutti i fattori, sono in uno stato mentale completamente libero per competere qui in buona forma" ha dichiarato.

Su Matteo Berrettini

L'italiano ha commentato anche il piacevole ritorno del connazionale Matteo Berrettini: "Mi ha aiutato tantissimo nella mia carriera e ora provo ad aiutare lui allo stesso modo, so che ha attraversato una fase molto complicata della sua carriera.

È una gioia vederlo di nuovo in campo, sorridere e divertirsi giocando a tennis. È la vittoria più grande per tutti noi: è in salute e ha l'opportunità di entrare in un campo per competere.

Sappiamo anche che il tennis non è tutto in questa vita, anche se è qui che ogni settimana cerchiamo di dare il meglio di noi, ma arriverà un giorno in cui tutto questo finirà. Ancora non ci penso, ho solo 22 anni, quindi il mio desiderio è godermi tutto questo viaggio".