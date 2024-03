Jannik Sinner: "Sono felice per Vavassori. Ho gestito bene i punti importanti"

© Matthew Stockman/Getty Images

Jannik Sinner è sempre più uomo derby. L'altoatesino ha sconfitto con il punteggio di 6-3, 6-4 Andrea Vavassori al secondo turno del Masters 1000 di Miami e aggiornato il suo score negli scontri diretti contro i connazionali.

Sono dodici i successi ottenuti da Sinner nel circuito maggiore quando dall'altra parte della rete è presente un giocatore del suo stesso Paese. Non è stato facile per il 22enne di San Candido gestire un esordio rinviato in più di una circostanza a causa della pioggia e che lo ha messo di fronte a un tennista capace di sorprendere con giocate estemporanee e imprevedibili.

Per approdare agli ottavi di finale del Miami Open, Sinner dovrà ora battere la concorrenza di Tallon Griekspoor.

Jannik Sinner: "Felice per Vavassori. Era una partita difficile, non sapevo cosa aspettarmi"

“Sono molto felice per Vavassori che sta facendo un’ottima carriera.

Ovviamente ha disputato la finale in Australia in doppio, ma sta giocando bene anche in singolare. Lo abbiamo visto oggi, è un giocatore molto pericoloso e serve molto bene. Sono contento per lui, perché è un bravissimo ragazzo e ha un ottimo team.

Era una partita difficile e non sapevo cosa aspettarmi. Ho provato a mantenere la calma nei miei turni di battuta e vedremo come andrà la prossima sfida” , ha detto Sinner nell'intervista post partita. L'italiano, ai microfoni di Sky Sport, ha poi aggiunto: “È molto importante non pensare solo al tennis quando piove e poi entrare in campo dando il 100% .

Abbiamo iniziato ieri, poi è piovuto. Oggi ho giocato meglio rispetto a ieri e sono felice del modo in cui mi sono adattato al match. Ho gestito abbastanza bene i punti importanti. La condizione fisica è buona. Ovviamente a Indian Wells non c’era molta umidità, a Miami sì.

Però sento di essere pronto. Griekspoor? Partita molto difficile. È un giocatore aggressivo e dovrò gestire bene la mia prestazione in generale” .