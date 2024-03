Jannik Sinner migliore di tutti al servizio: il dato che spiazza i fan

© Matthew Stockman/Getty Images

Una curiosa statistica relativa ai tennisti del circuito Atp ha spiazzato e non poco i fan. Jannik Sinner, nelle ultime 52 settimane, vanta la migliore percentuale in assoluto di game vinti al servizio: un dato quasi sorprendente, se si considera come la battuta sia stata in questi anni il tallone d'Achille dell'altoatesino per ambire a risultati ancora più importanti nei tornei prestigiosi.

Grazie alla striscia di 16 successi consecutivi, interrotta solo da Carlos Alcaraz al Master 1000 di Indian Wells, l'azzurro ha migliorato anche quei numeri e si è issato al comando di questa particolare classifica.

Il talentuoso 22enne ha raggiunto l'89% di giochi conquistati al servizio, scavalcando il suo grande amico nel tour Hubert Hurkacz: il polacco è secondo ora con l'88.9%. In terza posizione, a chiudere il podio, il greco Stefanos Tsitsipas (87.8%).

Lo stesso spagnolo numero 2 del mondo e Novak Djokovic non sono attualmente tra i top 3 della graduatoria.

Best percentage of service games won over the past 52 weeks



🥇Jannik Sinner 89.0%

🥈Hubert Hurkacz 88.9%

🥉Stefanos Tsitsipas 87.8%



Source: ATP official website pic.twitter.com/Ml1iTTxGQ3 — Mario Boccardi (@marioboc17) March 22, 2024

Un dato che certifica i progressi di Sinner

Nei primi anni da professionista in cui era molto competitivo, la battuta ha probabilmente impedito al nativo di San Candido di vincere più spesso gli scontri diretti coi giocatori forti del circuito e ottenere altri trofei dall'alto peso specifico.

Col tempo, però, l'attuale numero 3 del mondo e il suo team hanno lavorato tantissimo su questo fondamentale e raggiunto notevoli miglioramenti. Non dovrebbe dunque sorprendere che Sinner sia ora un top anche sotto questo punto di vista: l'italiano è sempre più sicuro al servizio e per gli avversari è diventato complicato strappargli la battuta.