Alcaraz commenta lo scambio del 2023: "Se Sinner gioca così è difficile batterlo"

È iniziato il Master 1000 di Miami, e molti appassionati di tennis sognano di assistere ad un’altra epica sfida tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, assoluti dominatori del circuito in questo inizio di stagione.

I due giovani campioni si sono sfidati qualche giorno fa a Indian Wells, quando a spuntarla fu il 20enne spagnolo, futuro campione. Il bilancio tra loro è esattamente in parità, con quattro vittorie per parte.

Uno dei più memorabili precedenti tra l’altoatesino e il murciano è sicuramente quello disputato proprio a Miami in semifinale lo scorso anno. Fu Sinner a imporsi 6-7 6-4 6-2 al termine di una battaglia epica, fatta di scambi spettacolari e ritmi altissimi.

Prima del loro esordio in Florida, in un’intervista doppia di Tennis Tv, i due tennisti hanno commentato il loro memorabile scambio sul cemento di Miami, quello che è stato lo scambio del 2023.

Ai due campioni slam è stato consegnato un tablet e chiesto di rivivere quella serie di prodezze che hanno inscenato nella semifinale della passata edizione.

L’azzurro ha analizzato tecnicamente i colpi giocati dai due, mentre lo spagnolo ha raccontato come ha vissuto personalmente quel momento. “Lo ricordo benissimo. L’ho rivisto un sacco di volte” ha scherzato Alcaraz parlando del punto.

“Quando Jannik gioca così è davvero molto molto difficile batterlo. Io avevo giocato in maniera perfetta, ma alla fine ho perso il punto perché lui ha trovato un passante davvero incredibile. Ho rivisto molte volte questo scambio e ammetto che sia stato frustrante.

Mi piacerebbe riviverlo, ma stavolta vorre vincerlo io” ha commentato sorridendo il due volte campione slam. E chissà se questa opportunità l’avrà già fra qualche giorno, in quello che potrebbe essere l’ennesimo capitolo di una sfida da antologia del tennis.

