Il CT Luciano Spalletti pazzo di Jannik Sinner: "Forza mentale, equilibrio, umiltà"

© Claudio Villa/Getty Images

Jannik Sinner ha assistito all'amichevole tra l'Italia allenata da Luciano Spalletti e il Venezuela presso il Lockhart Stadium, casa di Lionel Messi e dell'Inter Miami FC. L'altoatesino si è goduto il match in tribuna insieme a Fabio Cannavaro, capitano della storica cavalcata vincente degli azzurri ai Mondiali di calcio disputati nel 2006 in Germania.

Sinner aveva già incontrato mister Spalletti e la squadra italiana alla vigilia della partita con il Venezuela e, ieri sera, ha voluto sostenere il team direttamente in prima persona.

Il CT Luciano Spalletti pazzo di Jannik Sinner: le sue parole

Spalletti ha accolto con grande trasporto Sinner e ha speso parole di grande ammirazioni nei suoi confronti sia nella conferenza stampa pre-partita che nelle successive interviste rilasciate ai media.

"Sinner^ Un esempio da tanto. Da ragazzino normalissimo, e da una situazione più difficile, ha scalato tutte le sue posizioni, fino a essere lì vicino a essere il top. Ieri ci ha fatto vedere che per essere un top lo si deve essere anche nella gestione delle ore in cui non si fa sport.

Si vede che è mentalizzato in maniera corretta, anche nelle sue scelte come quella di cambiare allenatore. Conosce benissimo la sua personalità" . Ai microfoni di Sky Sport l'ex allenatore del Napoli campione d'Italia ha aggiunto: "Stare vicino a Sinner è una roba imbarazzante, per forza mentale, equilibrio, umiltà, normalità, per arrivare sul tetto del mondo serve essere al meglio anche nei comportamenti fuori dal campo" .