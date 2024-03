Pietrangeli su Jannik Sinner: "Non sono invidioso, non capisco chi parla di polemica"

© Matthew Stockman/Getty Images

Jannik Sinner è l'uomo del tennis italiano in questo momento e potremmo dire dello sport. L'azzurro in questi giorni è impegnato al Miami Open ma lo abbiamo visto protagonista anche in un curioso incontro con la Nazionale italiana di Luciano Spalletti.

Sinner sta macinando record su record, è diventato il primo italiano a raggiungere la Top 3 nell'era Open, il primo a vincere gli Australian Open ma si ha la sensazione - visto i soli 22 anni dell'azzurro - che potranno esserci ancora altri record importanti.

Di lui e della sua crescita ha parlato l'ex tennista Nicola Pietrangeli ai microfoni di Mowmag: "Non ho alcuna simpatia per i giornalisti, sono una brutta razza e lo dico perché ho a che fare con loro da 70 anni.

Penso che poco tempo fa su un giornale si discuteva del fatto che solo due tennisti avessero vinto due tornei di fila mentre io ne ho vinti cinque (da specificare, non nell'era Open). Se una persona è onesta va a controllare".

Riguardo la questione record? I record sono fatti per essere battuti, quando Berrettini arrivò in finale a Wimbledon mi contattarono subito, un giocatore italiano che aveva battuto i miei record dopo 51 anni, si vede che era quasi impossibile".

Proseguendo su Sinner Pietrangeli ha chiarito: "Jannik è sulla buona strada, ma non basta vincere in torneo. Poi per me non si può classificare il migliore, perché dipende da tanti fattori, magari era il più bravo del momento.

Qualcuno sa se Sinner avrebbe battuto Bill Tilden? Non possiamo dire ciò, questo era un'altra epoca. Alla fine della carriera si fanno le proprie valutazioni, sia in termini di risultati che di gioco. Non capisco chi dice che voglio fare polemica con Sinner: lui è un bravo ragazzo, forte e miliardario posso mai essere geloso di lui? Dovrei essere cretino per fare ciò, io per battere i suoi record di incassi avrei dovuto vivere otto vite ma questo non mi rende geloso. L'ho visto tre anni fa ed è sempre stato il bravo ragazzo e carino di sempre".