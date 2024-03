Kei Nishikori è convinto: "Jannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno cambiato il tennis"

© Adam Hagy/Getty Images

Fa sicuramente un certo effetto tornare a leggere il nome di Kei Nishikori in un tabellone principale di un torneo Atp. Il tennista giapponese non disputava una partita ufficiale nel circuito maggiore dal lontano luglio 2023 a causa di diversi problemi fisici che lo hanno portato anche a uscire dal ranking (fra cui un'operazione all'anca e un infortunio alla caviglia).

Al Miami Open l'ex numero 4 del mondo ha ricevuto una wild card ma non ha saputo compiere l'impresa di vincere la partita d'esordio contro Sebastian Ofner, che si è imposto col punteggio di 6-3, 6-4. Il 34enne ha però rotto il ghiaccio e spera naturalmente di ritrovare a pieno la condizione fisica per raggiungere una certa continuità in termini di partecipazioni alle competizioni.

"Sono comunque molto entusiasta di questo ritorno. È passato troppo tempo dall'ultima volta che ho gareggiato, gli ultimi mesi sono stati duri, si sono verificati tutti i tipi di eventi imprevisti e ora è il momento di ricostruire la mia fiducia e il ritmo di gara.

Penso che l'aver superato momenti difficili mi renda mentalmente più forte. Voglio godermi ogni momento come tennista professionista" ha dichiarato in conferenza stampa.

Nishikori su Sinner e Alcaraz

"Non ho mai perso l'amore per il tennis, ho una grande motivazione per affrontare i migliori del mondo, soprattutto i giovani che adesso sono al top e contro i quali non ho mai giocato.

Mi piacerebbe affrontare Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Oggi sono i giocatori che mi divertono di più a guardarli in televisione" è il commento espresso da Nishikori sui due talenti del tennis moderno. Il giapponese ha aggiunto sempre in merito allo spagnolo e all'altoatesino: "La mia sensazione è che il tennis sia cambiato molto in un tempo breve e questo è dovuto a ciò che stanno facendo Carlos e Jannik.

Onestamente non ho mai visto giocatori così giovani con quel talento e costanza. Hanno una grande mano, possono colpire molto forte la palla ed è divertente guardare la loro partita perché sono potenti ma fanno anche giocate fantasiose. Mi piacerebbe affrontarli un giorno" ha concluso.