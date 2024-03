© Clive Brunskill/Getty Images

Dopo 259 settimane, lo scorso 19 febbraio, Stefanos Tsitsipas ha lasciato la top 10. A incidere sull'evidente calo di rendimento del tennista greco potrebbe aver giocato un ruolo decisivo un fattore da non sottovalutare. Carlos Alcaraz e Jannik Sinner hanno infatti compiuto quel decisivo passo in avanti che molti tennisti della cosiddetta generazione di mezzo non sono riusciti a realizzare.

Escludendo Daniil Medvedev da questo discorso, giocatori del calibro di Tsitsipas, Andrey Rublev, Alexander Zverev - tutti giocatori nati tra il 1996 e il 1998 - hanno deluso le aspettative nei tornei del Grande Slam. Alcaraz e Sinner, invece, hanno trovato la loro dimensione anche nei quattro Major: lo spagnolo ne ha vinti già due; l'italiano ha conquistato il primo agli Australian Open 2024.

Un exploit che ha forse sferrato un duro colpo a Tsitsipas & Company.

Tsitsipas: "Alcaraz e Sinner sono i migliori al mondo. Devo capire come batterli"

"Battere Alcaraz è la grande sfida del momento per qualsiasi tennista.

Lui è il miglior giocatore al mondo, insieme a Sinner. Entrambi stanno facendo cose incredibili e devo cercare di scoprire i loro segreti per elevare il mio tennis e poterli battere. Sento che allenarmi con lui mi rende un tennista migliore, è stato speciale vedere la sua rapidità di gambe, l'abilità in fase difensiva e la potenza dei suoi colpi" , ha detto Tsitsipas a Tennis Tv dopo essersi allenato a Miami con Alcaraz.

"Top 10? È vero che può sembrare solo un numero, ma nel tennis essere un top 10 è simbolo di un importante status. Quindi la ritengo una cosa importante e significativa nella carriera di un tennista. Sinceramente penso che tornerò in top e troverò il modo per restarci per molto tempo come ho fatto in passato" .