Jannik Sinner su Alcaraz: "Lui ha vinto più di me, sogno alcuni dei suoi successi"

© Matthew Stockman/Getty Images

È l'uomo del momento, in questo 2024 si continua a parlare in un modo o nell'altro Jannik Sinner. L'azzurro, primo nella classifica Race, è un esempio per tutti gli sportivi e anche la Nazionale di Spalletti lo utilizza come autentico esempio.

Sinner e la Nazionale si sono incontrati nella giornata di ieri a Miami, l'Italia sarà impegnata per due amichevoli mentre Jannik sta disputando il Miami Open e affronterà il connazionale Vavassori al debutto.

Intanto Sinner ha rilasciato un'interessante intervista ai microfoni della Gazzetta dello sport dove ha trattato di tanti temi, ecco le sue parole: "Cosa ci siamo detti con Buffon? Mi ha fatto impressione quello che lui è il riuscito a dare allo sport e quello che gli ha dato.

Ha deciso di ritirarsi ma ha vissuto un emozione il più a lungo possibile, l'ha portata davvero allo stremo e ciò mostra che ama lo sport. Gigi è un idolo per tutti e mi piace come ha vissuto la sua epoca.

Ha la mia mentalità sul lavoro". Poi Jannik ha proseguito: "Loro mi hanno chiesto come faccio a viaggiare così tanto e a dire il vero non lo so neanche io. Sono sempre in posti nuovi, ieri Indian Wells, oggi Miami e domani Montecarlo, mi reputo fortunato nel vivere tutto ciò.

Rivalità con Alcaraz come Messi e Ronaldo? Noi abbiamo appena iniziato e siamo molto giovani, lui ha vinto più di me ma più che sui risultati ci confrontiamo sull'emozione. Lui già è stato numero uno, ha vinto cose che io sogno.

Se dovessi riuscirci sarei contento altrimenti l'importante è aver dato tutto. Di più non posso fare, crederci e lavorare. Pressione dopo la sconfitta a Indian Wells? È soltanto un match perso, succede. Ogni torneo offre una nuova opportunità, a partire da Miami. A Indian Wells ho avuto qualche difficoltà ma ho comunque raggiunto la semifinale".