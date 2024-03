Jannik Sinner felice: "Sia io che Spalletti vogliamo appassionare gente nuova"

© Claudio Villa/Getty Images

Lo aspettavano da tempo e finalmente c'è stato l'incontro. Jannik Sinner ha incontrato la Nazionale azzurra di Luciano Spalletti, il ct e tutti i calciatori, in una location particolare come il Miami Stadium dove gioca l'Inter Miami di Lionel Messi.

Hanno fatto il giro del web i sorrisi e gli abbracci di Jannik con Spalletti e Gigi Buffon e il tennista, alla vigilia tra l'altro del suo debutto al Miami Open, si è fermato per una chiacchierata con la squadra.

Sinner è intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport ed ha rilasciato interessanti dichiarazioni, ecco le sue parole: "Volevo davvero conoscere Spalletti e gli azzurri. Io e il mister abbiamo capito subito di venire da famiglie molto simili, famiglie normali.

E non siamo cambiati con il successo". Fino a qualche anno fa non l'avrebbe mai detto e ora Sinner si è trovato ad allenarsi insieme alla Nazionale italiana ed era lui l'ospite speciale. Il campione azzurro ha poi proseguito: "L'abbraccio con Spalletti? Beh, ci somigliamo.

Siamo riusciti o almeno io ci sto provando, a fare una cosa bella e non si tratta di vincere o perdere, ma appassionare la gente nuova, sia ragazzi che adulti. È ormai da qualche anno che la gente si sta appassionando al tennis, penso dalla vittoria di Fognini a Montecarlo e anche con Berrettini e la finale di Wimbledon.

Io sto provando a fare il mio. Sull'emozione con gli azzurri? È stato emozionante vederli in campo, ho i brividi se ripenso all"applauso che mi hanno dedicato, sono molto giovane e mi ha fatto un po' impressione. Sono stati loro ad avvicinarmi e chiedermi come funziona il tennis, io invece gli ho chiesto come funziona di testa il calcio.

L'ho praticato, ma mai ad alti livelli e non ho mai capito la mentalità. Spalletti mi usa come metafora? Fa piacere, so che lo fa già dallo scorso anno e mi ha fatto piacere anche il paragone con Chiesa. Non abbiamo parlato, non volevo disturbarlo mentre si allenava", ha concluso così Jannik. Sinner debutterà a Miami nel derby contro Vavassori.