Jannik Sinner: "A Miami condizioni difficili. Un onore incontrare la Nazionale"

Dopo aver indossato le vesti di “calciatore” azzurro, Jannik Sinner è pronto per tornare a vincere sui campi da tennis. Il 22enne altoatesino, in attesa del suo esordio di venerdì al Master 1000 di Miami, ha incontrato la Nazionale italiana di calcio, ricevendo applausi ed elogi dai calciatori, mister Spalletti e Gigi Buffon.

In un’intervista di Sky Sport, il campione azzurro si è detto pronto per la sua prossima sfida di venerdì contro il connazionale Andrea Vavassori, parlando delle condizioni di gioco del torneo statunitense e del suo incontro con la nazionale.

Le parole di Jannik Sinner

Sul suo stato di forma. “Sto bene. Non sono ancora al 100% ma ci sto lavorando. Dopo la partita con Alcaraz ero un pò preoccupato ma adesso sono tranquillo” ha spiegato Sinner. Il 22enne italiano ha parlato poi delle difficili condizioni del torneo che si disputa in Florida, nel quale ha raggiunto due volte la finale.

“Naturalmente, come in tanti tornei, il centrale è diverso dagli altri campi. Rispetto a Indian Wells qui c’è molta più umidità e con il vento diventa difficile giocare. Ma in generale ho già dimostrato che questo è un campo che mi piace” ha commentato il numero tre del mondo.

Sinner ha poi continuato: “Sto lavorando tanto sul servizio e cercando di migliorare sul cambio di direzione, che può essere la chiave. In generale però sto allenando tutti i miei colpi, anche la voleè, per essere più incisivo con il serve and volley”.

L’altoatesino ha concluso raccontando il suo incontro con i calciatori azzurri. “Per me è stato un onore incontrare la Nazionale. Per certi versi mi fa impressione ricevere questa stima a soli 22 anni da parte di calciatori che sono tra i migliori al mondo, ma questa è la dimostrazione che l’età è solo un numero.

Mi ha fatto piacere incontrare la squadra: alcuni calciatori li conoscevo già, altri no. Mando loro un in bocca al lupo per i prossimi impegni e per il futuro” ha chiosato Sinner.